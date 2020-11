Một thợ hồ người Nghệ An tử vong ở Đà Nẵng

Theo đó vào lúc 14h15 phút chiều 27/11, tại đường Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, anh Đào Văn Quỳnh (SN 1965) trú ở xóm 1, xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang làm thợ hồ không may ngã từ tầng 4 xuống đất và tử vong tại chỗ.

Thùng quyên góp được đặt ngay ở hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê. Ảnh: Hội đồng hương Yên Thành cung cấp Sau khi tai nạn xảy ra vì nạn nhân không có người thân thích tại chỗ nên chính quyền địa phương đã gọi điện thông báo cho gia đình và lập thùng quyên góp kêu gọi nhân đạo để hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê.



Được biết hoàn cảnh gia đình anh Quỳnh rất khó khăn, có vợ và 2 con nhỏ ở quê. Anh Quỳnh vào Đà Nẵng đi làm 2 tháng nay để kiếm tiền lo cho gia đình thì gặp nạn./.