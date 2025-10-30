Moto G86 Power 5G: Chip mạnh, pin 6720 mAh, bền chuẩn quân đội Motorola Moto G86 Power 5G ra mắt tại Việt Nam với giá khoảng 7 triệu đồng, nổi bật với chip Dimensity 7300, màn hình 120Hz và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

Tổng quan về Motorola Moto G86 Power 5G

Motorola đã chính thức đưa mẫu smartphone tầm trung Moto G86 Power 5G vào thị trường Việt Nam, mang đến một lựa chọn cạnh tranh với cấu hình mạnh mẽ và các tính năng cao cấp. Với mức giá niêm yết khoảng 7,09 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB, thiết bị này hướng đến việc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc như OPPO Reno 12F và Vivo Y39 5G.

Giá điện thoại Motorola Moto G86 Power 5G hợp lý (Ảnh: Motorola).

Sức mạnh vượt trội từ chip MediaTek Dimensity 7300

Điểm nhấn chính của Moto G86 Power 5G là hiệu năng. Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, sản xuất trên tiến trình 4nm với cấu trúc 8 nhân và tốc độ xung nhịp tối đa 2,5 GHz. Cấu hình này mang lại hiệu suất ấn tượng, đáp ứng tốt từ các tác vụ hàng ngày đến chơi game đồ họa nặng.

Theo chuyên trang NanoReview, điểm AnTuTu 10 của Moto G86 Power 5G đạt 658.113 điểm. Con số này vượt trội đáng kể so với các đối thủ trong phân khúc như OPPO Reno12 F (396.444 điểm) và Vivo Y39 5G (458.394 điểm). Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 và nhà sản xuất cam kết cập nhật hệ điều hành trong 4 năm, đảm bảo trải nghiệm người dùng lâu dài.

Cấu hình hiệu năng khủng trong phân khúc giá bán (Ảnh: Motorola).

Trải nghiệm thị giác với màn hình pOLED 120Hz

Motorola Moto G86 Power 5G sở hữu màn hình pOLED 6,67 inch với độ phân giải 2712 x 1220 pixels, cho mật độ điểm ảnh 446 ppi, đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét. Điểm đặc biệt là độ sáng tối đa của màn hình có thể đạt tới 4500 nits, giúp người dùng dễ dàng quan sát ngay cả dưới trời nắng gắt.

Màn hình này còn hỗ trợ 10 bit màu, độ phủ 100% gam màu DCI-P3 và tần số quét 120Hz, mang lại màu sắc sống động và các thao tác cuộn lướt, chuyển cảnh mượt mà. Hệ thống loa ngoài tích hợp công nghệ Dolby Atmos cũng góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí.

Thiết kế bền bỉ và pin dung lượng lớn

Thiết kế của Moto G86 Power 5G vừa thời thượng vừa bền bỉ. Máy sử dụng cạnh phẳng, mặt lưng làm từ vật liệu da sinh thái cho cảm giác cầm nắm thoải mái và chống bám vân tay. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i.

Đáng chú ý, thiết bị đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H và khả năng kháng bụi, nước chuẩn IP69. Đây là những trang bị hiếm thấy trong phân khúc giá này, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Pin khủng (Ảnh: Motorola).

Để hoàn thiện trải nghiệm, Motorola trang bị cho máy viên pin dung lượng lên tới 6720 mAh, hứa hẹn thời gian sử dụng kéo dài đến 53 giờ cho các tác vụ thông thường. Công nghệ sạc nhanh TurboPower 30W cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc.

Hệ thống camera 50MP hỗ trợ chống rung quang học

Khả năng nhiếp ảnh của Moto G86 Power 5G cũng được đầu tư kỹ lưỡng với cụm camera sau gồm hai cảm biến:

Camera chính: Cảm biến Sony LYTIA 600, độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.9, hỗ trợ lấy nét PDAF và chống rung quang học OIS.

Cảm biến Sony LYTIA 600, độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.9, hỗ trợ lấy nét PDAF và chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng: Cảm biến 8MP, khẩu độ f/2.2, góc nhìn 118˚.

Camera trước có độ phân giải 32MP, khẩu độ f/2.2, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video. Máy cũng hỗ trợ quay video 4K, chế độ chụp đêm Night Vision và các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI, cho phép người dùng sáng tạo những bức ảnh chất lượng cao.

Camera chụp hình xuất sắc với khả năng kháng nước IP69 (Ảnh: Motorola).

Kết luận

Với mức giá trong phân khúc 7 triệu đồng, Motorola Moto G86 Power 5G mang đến một sản phẩm toàn diện, nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ, màn hình chất lượng cao, độ bền ấn tượng và thời lượng pin vượt trội. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone có hiệu năng trên giá thành tốt và đáng tin cậy để sử dụng lâu dài.