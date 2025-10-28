Motorola G06 Power: Pin 7000 mAh, màn 120Hz với giá 3,29 triệu Mẫu smartphone giá rẻ mới của Motorola gây chú ý với viên pin dung lượng 7000 mAh, màn hình 120Hz mượt mà và thiết kế mặt lưng da, hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

Điểm nhấn chính: Viên pin 7000 mAh và sạc nhanh TurboPower

Motorola G06 Power tạo ra sự khác biệt trong phân khúc điện thoại giá rẻ nhờ sở hữu viên pin dung lượng lên đến 7000 mAh. Đây là một trong những mức dung lượng pin lớn nhất trên thị trường smartphone Việt Nam hiện nay, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội cho người dùng. Theo nhà sản xuất, máy còn được trang bị công nghệ sạc nhanh TurboPower 18W, có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho 7 giờ sử dụng chỉ sau 15 phút sạc. Độ bền của pin cũng được chú trọng khi có thể duy trì 80% khả năng tích trữ năng lượng sau 1000 chu kỳ sạc-xả.

Trải nghiệm hiển thị mượt mà với màn hình 120Hz

Không chỉ nổi bật về pin, Motorola G06 Power còn được trang bị màn hình lớn 6,88 inch với độ phân giải 720 x 1640 pixel, cho mật độ điểm ảnh 263 ppi. Điểm đặc biệt nhất là tần số quét 120Hz, một tính năng hiếm thấy trong tầm giá này, giúp mọi thao tác vuốt chạm và chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà hơn, đặc biệt hữu ích khi chơi game hoặc xem các nội dung hành động.

Màn hình lớn với tần số quét lên tới 120Hz (Ảnh: Motorola).

Màn hình này có độ sáng tối đa 600 nits, đảm bảo khả năng hiển thị tốt ngoài trời. Máy cũng được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 để tăng khả năng chống xước và va đập. Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP64 và tính năng nhận cảm ứng khi màn hình ướt cũng là những tiện ích đáng giá cho người dùng.

Thiết kế mặt lưng da và các trang bị thực dụng

Motorola G06 Power sở hữu thiết kế khá cao cấp so với mức giá, với mặt lưng sử dụng chất liệu da nhân tạo có nguồn gốc thực vật. Chất liệu này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm êm tay mà còn chống bám dấu vân tay hiệu quả. Máy có thiết kế cạnh phẳng kết hợp các góc bo cong mềm mại, tạo sự thoải mái khi sử dụng.

Điện thoại Motorola G06 Power sở hữu thiết kế ấn tượng (Ảnh: Motorola).

Về kết nối, máy được trang bị đầy đủ với cổng sạc USB Type-C, jack tai nghe 3.5mm vẫn được giữ lại và đặc biệt là hỗ trợ NFC cho các hoạt động thanh toán di động. Máy cũng có khay 2 nano SIM, trong đó một vị trí có thể dùng để gắn thẻ nhớ microSD mở rộng bộ nhớ.

Cấu hình và hiệu năng từ chip MediaTek

Motorola G06 Power được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, sản xuất trên tiến trình 12nm với 8 nhân và tốc độ tối đa 2.0 GHz. Theo thông tin từ nguồn, con chip này đạt khoảng 254.000 điểm Antutu 10, đủ sức đáp ứng mượt mà các ứng dụng phổ biến như Facebook, TikTok, Zalo và các tựa game cơ bản. Phiên bản dự kiến phân phối tại Việt Nam sẽ có RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 và tích hợp trợ lý ảo Google Gemini.

Hệ thống camera 50MP

Về khả năng nhiếp ảnh, Motorola G06 Power sở hữu camera chính có độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8, đi kèm đèn flash LED. Máy được tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh thông minh như chế độ ban đêm, chân dung, Pro Mode và các thuật toán làm đẹp. Camera trước của máy có độ phân giải 8MP, khẩu độ f/2.1, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Máy sở hữu camera 50MP cho chất lượng hình ảnh sắc nét (Ảnh: Motorola).

Mức giá dự kiến và vị thế trên thị trường

Theo dữ liệu từ một hệ thống bán lẻ, giá bán dự kiến cho Motorola G06 Power phiên bản 4GB/128GB tại Việt Nam là 3,29 triệu đồng. Khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc như Xiaomi Redmi 15C (giá 3,69 triệu đồng), mẫu điện thoại của Motorola tỏ ra cạnh tranh hơn về giá bán trong khi sở hữu nhiều trang bị ấn tượng. Với những ưu điểm về pin, màn hình và thiết kế, Motorola G06 Power được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone dưới 4 triệu đồng.

Bảng thông số kỹ thuật Motorola G06 Power