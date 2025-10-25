Motorola G35 5G ra mắt: Màn hình 120Hz, giá dưới 4 triệu Motorola G35 5G chuẩn bị có mặt tại Việt Nam với giá 3,99 triệu đồng, nổi bật với kết nối 5G, màn hình 120Hz và chip Unisoc T760 cho hiệu năng cạnh tranh.

Thương hiệu Motorola chuẩn bị quay trở lại thị trường Việt Nam với mẫu smartphone Moto G35 5G. Sản phẩm được định vị ở phân khúc giá rẻ với mức giá niêm yết 3,99 triệu đồng nhưng sở hữu nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý, bao gồm kết nối mạng 5G, màn hình tần số quét cao và hiệu năng xử lý ổn định.

Mức giá và khả năng cạnh tranh

Theo thông tin từ website chính thức của Motorola, G35 5G có giá khởi điểm từ 132 euro, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Tại Việt Nam, một nhà bán lẻ lớn đã niêm yết mức giá 3,99 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Mức giá này đặt Motorola G35 5G vào nhóm những điện thoại thông minh hỗ trợ 5G có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay.

Giá điện thoại Motorola G35 5G 4GB/128GB chỉ 3,99 triệu đồng (Ảnh: GSMArena).

Thiết kế hiện đại và vật liệu bền bỉ

Motorola G35 5G có thiết kế hiện đại với màn hình đục lỗ chứa camera trước, thay vì kiểu giọt nước thường thấy trong phân khúc. Các viền màn hình được làm mỏng, kết hợp với khung máy phẳng và các góc bo cong. Với độ dày chỉ 7,8mm, máy mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn.

Mặt lưng của máy được hoàn thiện dạng nhám mờ, hạn chế bám vân tay. Cụm camera sau đặt trong module hình chữ nhật có độ lồi tối thiểu. Motorola cũng cung cấp tùy chọn vật liệu da nhân tạo có nguồn gốc thực vật (Vegan Leather), giúp tăng độ bền và cảm giác cầm nắm. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Máy tích hợp cảm biến vân tay ở nút nguồn, giữ lại cổng tai nghe 3.5mm, cổng sạc USB Type-C và khay SIM lai (2 SIM hoặc 1 SIM + 1 thẻ nhớ microSD).

Thiết kế hiện đại và bền bỉ (Ảnh: Motorola).

Trải nghiệm hiển thị với màn hình 120Hz

Motorola G35 5G được trang bị màn hình LCD kích thước 6,72 inch, độ phân giải Full HD+ (1080 x 2400 pixel), cho chất lượng hiển thị sắc nét. Điểm nổi bật nhất là tần số quét 120Hz, giúp các thao tác cuộn lướt và chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các màn hình 60Hz hay 90Hz thông thường.

Màn hình này còn có độ sáng tối đa lên tới 1000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị tốt ngoài trời. Các công nghệ hỗ trợ bao gồm HDR10 và Color Boost giúp tái tạo màu sắc chân thực. Trải nghiệm giải trí được bổ sung bằng hệ thống loa kép hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos.

Màn hình lớn hiển thị xuất sắc (Ảnh: Motorola).

Phân tích hiệu năng từ chip Unisoc T760

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Unisoc T760, sản xuất trên tiến trình 6nm. Con chip này có cấu trúc 8 nhân với xung nhịp tối đa 2,2 GHz, đi kèm GPU Mali-G57 và RAM 4GB. Theo chuyên trang NanoReview, điểm hiệu năng Antutu 10 của G35 5G đạt khoảng 472.000 điểm, một con số cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ, đủ sức xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và chơi các tựa game phổ biến ở mức cài đặt phù hợp. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android và hỗ trợ kết nối mạng 5G tốc độ cao.

Hiệu năng mạnh mẽ kèm khả năng kết nối 5G tốc độ cao (Ảnh: Motorola).

Hệ thống camera và dung lượng pin

Motorola G35 5G sở hữu cụm camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP và một cảm biến phụ 8MP. Camera trước có độ phân giải 16MP. Hệ thống này đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video. Phần mềm chụp ảnh cũng tích hợp các tính năng chỉnh sửa thông minh như xóa vật thể.

Máy được trang bị viên pin dung lượng 5000 mAh, đủ cho một ngày sử dụng với cường độ thông thường. Công nghệ sạc nhanh đi kèm có công suất 18W, một mức sạc cơ bản trong phân khúc.

Pin dung lượng 5000 mAh (Ảnh: Motorola).

Bảng thông số kỹ thuật Motorola G35 5G

Thông số Chi tiết Màn hình LCD 6,72 inch, Full HD+ (1080 x 2400 pixel), 120Hz Vi xử lý Unisoc T760 (6nm) RAM 4GB Bộ nhớ trong 128GB (hỗ trợ thẻ nhớ microSD) Camera sau Chính 50MP + Phụ 8MP Camera trước 16MP Pin 5000 mAh Sạc nhanh 18W Kết nối 5G, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, Jack 3.5mm Bảo mật Cảm biến vân tay cạnh bên