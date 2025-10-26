Motorola Razr Ultra: Khi điện thoại gập tốt nhất vẫn chưa đủ Motorola Razr Ultra sở hữu phần cứng gần như hoàn hảo, hiệu năng mạnh mẽ và màn hình ngoài vượt trội. Tuy nhiên, mức giá 1.299 USD và chính sách cập nhật ngắn hạn là những rào cản lớn.

Motorola Razr Ultra là một minh chứng cho thấy thiết kế điện thoại gập đã đạt đến độ chín muồi, giải quyết được nhiều điểm yếu cố hữu như hiệu năng và chất lượng camera. Tuy nhiên, dù là một trong những chiếc điện thoại gập tốt nhất hiện nay, sản phẩm vẫn đối mặt với những thách thức lớn về thời lượng pin, giá bán và chính sách hỗ trợ phần mềm, đặt ra câu hỏi lớn về đối tượng người dùng mà nó thực sự hướng tới.

Motorola Razr Ultra mang đến một thiết kế cao cấp và tinh tế.

Thiết kế và màn hình: Tinh hoa của một chiếc điện thoại gập

Phần cứng của Razr Ultra được đánh giá gần như hoàn hảo. Motorola đã cải tiến bản lề một cách đáng kể, sử dụng vật liệu titan để tạo ra một cơ chế gập mở mượt mà, chắc chắn và có độ kháng lực vừa phải. Người dùng có thể dễ dàng thao tác bằng một hoặc hai tay, cũng như cố định máy ở nhiều góc độ khác nhau để xem video hoặc theo dõi thông báo.

Khung máy bằng kim loại với bề mặt được xử lý nhám tinh tế không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện cảm giác cầm nắm. Motorola cũng tiếp tục thể hiện thế mạnh về thiết kế qua các tùy chọn màu sắc và vật liệu độc đáo, như phiên bản "Mountain Trail" với mặt lưng bằng gỗ.

Bản lề được gia công chắc chắn, cho phép gập mở mượt mà.

Hệ thống hiển thị kép đầy ấn tượng

Một trong những lợi thế lớn nhất của Motorola trong phân khúc điện thoại gập là cách tiếp cận với màn hình, đặc biệt là màn hình phụ. Razr Ultra sở hữu màn hình ngoài kích thước lớn 4 inch, cho phép người dùng chạy gần như mọi ứng dụng mà không cần mở máy. Từ việc đọc và trả lời tin nhắn, điều hướng bằng bản đồ, điều khiển nhạc cho đến thanh toán di động, mọi thứ đều hoạt động hiệu quả. Cách tiếp cận này linh hoạt hơn đáng kể so với những giới hạn trên dòng Galaxy Z Flip của Samsung.

Màn hình chính bên trong cũng được nâng cấp với kích thước lên tới 7 inch và độ sáng cao hơn, cải thiện khả năng sử dụng ngoài trời. Nếp gấp trên màn hình gần như không gây chú ý khi mới sử dụng, mặc dù có xu hướng hằn sâu hơn một chút sau vài tuần trải nghiệm, một hiện tượng phổ biến trên các thiết bị gập.

Hiệu năng mạnh mẽ và những "hạt sạn" phần mềm

Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite và 16GB RAM, Motorola Razr Ultra mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt mà mọi tác vụ từ chơi game đến sử dụng ứng dụng hàng ngày. Trải nghiệm Android trên máy khá gọn gàng, gần giống với các thiết bị Pixel của Google, không có nhiều phần mềm rác.

Màn hình ngoài 4 inch là một trong những điểm nhấn của Razr Ultra.

Tuy nhiên, trải nghiệm phần mềm vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn thiện. Máy thỉnh thoảng gặp hiện tượng giật hình ngẫu nhiên, ngay cả khi đã đặt tần số quét màn hình ở mức tối đa 165Hz. Một số yếu tố giao diện người dùng, như các thành phần trong suốt ở khu vực thông báo, tạo cảm giác chưa được chau chuốt. Ngoài ra, máy có xu hướng nóng lên nhanh hơn so với các thiết bị khác, dù không đến mức quá nhiệt.

Những điểm yếu cố hữu cần cải thiện

Dù có nhiều cải tiến, Razr Ultra vẫn chưa khắc phục triệt để những vấn đề kinh niên của điện thoại gập.

Thời lượng pin và tốc độ sạc

Với viên pin 4.700 mAh, thời lượng sử dụng của Razr Ultra vẫn được mô tả là "đôi khi tồi tệ". Trong nhiều trường hợp, máy cần được sạc trước khi kết thúc một ngày với khoảng 3-5 giờ sử dụng màn hình. May mắn là Motorola đã trang bị công nghệ sạc nhanh 67W, giúp bù đắp phần nào cho điểm yếu này.

Trải nghiệm camera và hạn chế của thiết kế

Razr Ultra được trang bị ba camera 50MP, cho chất lượng ảnh khá tốt trong hầu hết các điều kiện. Ống kính chính thể hiện tốt nhất với ảnh chụp có độ sâu và màu sắc sống động. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn không nằm ở chất lượng hình ảnh mà ở trải nghiệm sử dụng. Việc phải mở máy ra để chụp ảnh khiến người dùng dễ bỏ lỡ những khoảnh khắc thoáng qua. Đây là một hạn chế cố hữu của thiết kế gập vỏ sò.

Camera của Razr Ultra cho chất lượng ảnh tốt trong điều kiện đủ sáng.

Moto AI: Nỗ lực gia nhập cuộc chơi trí tuệ nhân tạo

Motorola đã tích hợp bộ tính năng Moto AI, bao gồm "Catch Me Up" (tóm tắt thông báo), "Remember This" (ghi nhớ thông tin) và "Pay Attention" (ghi âm và tóm tắt cuộc họp). Mặc dù ý tưởng tốt, các tính năng này chưa thực sự hữu dụng và đáng tin cậy. Hơn nữa, sự tồn tại của Google Gemini được cài đặt sẵn trên máy khiến các tính năng AI riêng của Motorola trở nên kém nổi bật và có phần dư thừa.

Rào cản lớn: Giá bán và chính sách cập nhật

Hai yếu tố lớn nhất cản trở sự thành công của Razr Ultra là giá bán và chính sách hỗ trợ phần mềm. Với mức giá 1.299 USD tại Mỹ, đây là một trong những chiếc điện thoại gập vỏ sò đắt nhất thị trường.

Nghiêm trọng hơn, Motorola chỉ cam kết 3 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 4 năm vá lỗi bảo mật (cập nhật 2 tháng một lần). Chính sách này thua kém đáng kể so với các đối thủ, thậm chí cả những mẫu điện thoại tầm trung. Điều này làm giảm giá trị lâu dài của một thiết bị cao cấp, khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Tóm lại, Motorola Razr Ultra là một sản phẩm xuất sắc về mặt kỹ thuật và thiết kế, dành cho những ai thực sự yêu thích kiểu dáng điện thoại gập. Tuy nhiên, với mức giá cao và cam kết phần mềm ngắn hạn, nó vẫn là một sản phẩm kén người dùng và khó có thể trở thành lựa chọn phổ biến trên thị trường.