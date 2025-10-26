MU 3-0 Brighton: Mbeumo ấn định, VAR gây tranh cãi MU dẫn 3-0 trước Brighton tại Old Trafford nhờ pha lập công phút 61 của Bryan Mbeumo. VAR xem lại tình huống Luke Shaw bị nghi kéo áo nhưng vẫn công nhận bàn; Gary Neville gọi đó là kéo áo rõ ràng.

Manchester United tạm dẫn Brighton 3-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, trong đó Bryan Mbeumo ghi bàn ở phút 61 sau khi VAR xem lại tình huống Luke Shaw bị nghi kéo áo Georginio Rutter nhưng vẫn công nhận. Trước đó, Matheus Cunha mở tỷ số và Casemiro nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một.

Diễn biến chính: Bước ngoặt từ pressing đến phản công

Trở lại Old Trafford sau chiến thắng trước Liverpool, đội bóng của HLV Ruben Amorim nhập cuộc bằng cách đẩy cao đội hình, gây áp lực ngay từ phần sân đối phương. Sức ép sớm tạo ra bàn mở điểm phút 24: Matheus Cunha nhận đường chọc khe của Casemiro, chỉnh một nhịp rồi cứa lòng hiểm hóc, ghi bàn đầu tiên cho Manchester United.

Khoảng 10 phút sau, Casemiro trực tiếp điền tên lên bảng điện tử. Cú sút xa của tiền vệ Brazil chạm lưng một hậu vệ Brighton đổi hướng, khiến thủ môn Bart Verbruggen không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Giữa hiệp, MU từng đòi penalty khi Amad Diallo ngã trong vòng cấm sau va chạm với De Cuyper, nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền. Hiệp một khép lại với lợi thế hai bàn cho đội chủ nhà.

Hiệp hai: Mbeumo lạnh lùng, VAR vào cuộc

Ngay sau giờ nghỉ, Manchester United tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Bruno Fernandes suýt nâng tỷ số khi băng cắt dứt điểm cận thành sau đường dọn cỗ của Cunha, nhưng Verbruggen phản xạ cứu thua.

Phút 61, Old Trafford bùng nổ. Từ pha phản công mẫu mực, Bryan Mbeumo nhận bóng trong vòng cấm, ngoặt tránh sự truy cản của Lewis Dunk rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. VAR ngay lập tức kiểm tra tình huống trước đó khi Luke Shaw bị nghi kéo áo Georginio Rutter. Sau khi xem băng, trọng tài xác định va chạm “nhẹ” và công nhận bàn thắng.

Mbeumo nâng tỷ số lên 3-0 cho MU.

Phân tích chiến thuật: Quyết liệt không bóng, sắc sảo ở 1/3 cuối

Một chi tiết nổi bật là cường độ pressing của Manchester United ngay từ đầu trận. Việc chủ động đẩy cao đội hình giúp họ thu hồi bóng nhanh hơn và rút ngắn quãng đường tới khung thành Brighton, mở ra cơ hội cho các pha chọc khe trực diện. Bàn mở tỷ số bắt nguồn từ đúng kịch bản đó: Casemiro tìm thấy Cunha xâm nhập khoảng trống sau lưng hàng thủ đội khách.

Ở trung tuyến, Casemiro vừa đảm nhiệm vai trò đánh chặn vừa sẵn sàng tung cú sút từ xa, khiến Brighton khó giữ vững cấu trúc. Pha dứt điểm đổi hướng nâng tỷ số phản ánh áp lực liên tục từ tuyến hai của MU. Sang hiệp hai, cách tổ chức chuyển trạng thái nhanh được phát huy: chỉ cần vài nhịp chạm, Mbeumo đã có vị trí thuận lợi để xử lý cá nhân vượt qua Dunk và dứt điểm quyết đoán.

Về phía Brighton, dù nỗ lực kiểm soát bóng từng thời điểm, họ gặp khó trước tốc độ luân chuyển của MU ở biên và hành lang trong. Các khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội khách liên tục bị khai thác, đặc biệt trong tình huống dẫn tới bàn 3-0.

Thống kê và chi tiết đáng chú ý

Phút 24: Matheus Cunha mở tỷ số 1-0 cho MU.

Khoảng 10 phút sau: Casemiro sút xa chạm người hậu vệ Brighton, 2-0.

Phút 61: Bryan Mbeumo dứt điểm chéo góc, 3-0; VAR kiểm tra pha kéo áo của Luke Shaw trước đó và vẫn công nhận bàn.

Bart Verbruggen cản phá cú sút cận thành của Bruno Fernandes đầu hiệp hai.

MU từng bị từ chối penalty sau tình huống Amad Diallo ngã khi tranh chấp với De Cuyper.

Phản ứng sau tình huống VAR

Gary Neville trên Sky Sports nhận định: “Đó là pha kéo áo rõ ràng, nhưng có lẽ chưa đủ để hủy bàn thắng.” Phóng viên Laura Hunter mô tả khoảnh khắc Mbeumo ăn mừng: “Mbeumo giang tay trước khán đài Old Trafford như muốn nói – hãy yêu mến tôi đi! Một bàn thắng tuyệt đẹp, từ kỹ năng, sự tự tin đến cú dứt điểm hoàn hảo.”

Tác động và bối cảnh

Ở thời điểm này, MU dẫn 3-0 và có cơ hội nối dài mạch bất bại khi luôn thắng sau khi dẫn trước tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước Liverpool trước đó đã tạo nền đà tâm lý, và cách họ áp đặt trận đấu trước Brighton cho thấy sự nhất quán trong ý đồ chơi: cường độ cao, chuyển trạng thái sắc bén và tính hiệu quả ở khu vực cấm địa.

Trận đấu vẫn còn thời gian, nhưng ưu thế ba bàn cùng chất lượng tổ chức phòng ngự – chuyển trạng thái của Manchester United đang đặt Brighton vào thế phải mạo hiểm, trong khi đội chủ nhà có thêm khoảng trống để khai thác.