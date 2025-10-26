MU 4-2 Brighton: Mbeumo, Cunha tỏa sáng phá dớp Cunha 24', Casemiro 33', Mbeumo 61' và 90'+7 giúp MU thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford. Welbeck sút phạt 74' và Kostoulas 90'+3 ghi cho đội khách. MU có chiến thắng thứ ba liên tiếp, lên hạng 4 với 16 điểm.

Manchester United thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford nhờ các pha lập công của Cunha (24'), Casemiro (33') và cú đúp của Mbeumo (61', 90'+7). Welbeck (74') và Kostoulas (90'+3) ghi cho đội khách. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của MU ở Ngoại hạng Anh 2025/26, đồng thời phá dớp trước đối thủ vốn được xem là khắc tinh.

MU giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: P.L

Kịch tính ở phút bù giờ: dấu chấm hết cho Brighton

Brighton rút ngắn 2-3 ở phút 90'+3 và đẩy trận đấu vào thế căng như dây đàn. Nhưng đúng phút 90'+7, MU tung cú đòn quyết định: Heaven chuyền xuyên tuyến, Bruno Fernandes nhấc chân bỏ bóng tinh tế để Mbeumo dứt điểm chính xác, ấn định thắng lợi 4-2.

Diễn biến MU vs Brighton

MU nhập cuộc chủ động với cấu trúc ba trung vệ và nhịp pressing tầm cao. Phút 24, Casemiro chuyền vào đầu vòng cấm để Matheus Cunha cứa lòng về góc xa mở tỷ số 1-0.

Cunha cứa lòng ghi bàn đầu tiên cho MU - Ảnh: P.L

Phút 33, từ tình huống MU đoạt bóng sau pressing, Casemiro sút xa hơn 20m, bóng chạm Ayari đổi hướng, nâng tỷ số 2-0. MU giữ nhịp tốt đến hết hiệp một.

Casemiro nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC

Hiệp hai, MU tiếp tục sắc sảo ở chuyển trạng thái. Phút 61, cắt bóng từ giữa sân, Sesko chọc khe để Mbeumo dứt điểm chân trái vào góc gần, 3-0.

Mbeumo ăn mừng bàn thứ 3 - Ảnh: MUFC

Brighton vùng lên. Phút 74, Danny Welbeck sút phạt ở đầu vòng cấm, đưa bóng vào góc khiến Lammens bó tay. Cuối trận, đội khách rút ngắn 2-3 khi Kostoulas đánh đầu từ quả phạt góc phút 90'+3. Tuy nhiên, Mbeumo khép lại cuộc rượt đuổi bảy phút sau đó với pha lập công ấn định 4-2.

Welbeck đá phạt đẳng cấp - Ảnh: P.L

Kostoulas đánh đầu ghi bàn - Ảnh: P.L

Ghi bàn

Phút Cầu thủ Đội Tỷ số 24' Matheus Cunha MU 1-0 33' Casemiro MU 2-0 61' Bryan Mbeumo MU 3-0 74' Danny Welbeck Brighton 3-1 90'+3 Kostoulas Brighton 3-2 90'+7 Bryan Mbeumo MU 4-2

Phân tích chiến thuật

MU: Ba trung vệ, pressing tầm cao và chuyển trạng thái sắc bén

MU xuất phát với Lammens; bộ ba trung vệ De Ligt, Yoro, Luke Shaw; hai biên Amad và Dalot; trục giữa Casemiro - Bruno Fernandes; bộ ba tấn công Mbeumo, Cunha, Sesko. Cấu trúc này giúp MU che chắn trung lộ và sẵn sàng áp sát ngay khi mất bóng.

Bàn thắng 2-0 ở phút 33 là minh chứng cho pressing hiệu quả: MU đoạt bóng ở phần ba giữa sân, Casemiro lập tức dứt điểm khi hàng thủ Brighton còn xô lệch. Ở các pha chuyển trạng thái, Sesko là mấu nối dọc biên và hành lang nửa không gian, như tình huống phút 61 chọc khe cho Mbeumo.

Sau khi dẫn 3-0, HLV Amorim điều chỉnh nhịp độ và nhân sự ở phút 69 (rút Luke Shaw, Casemiro, Amad; đưa Heaven, Mainoo, Dorgu vào) để gia cố tuyến giữa và bọc lót hai biên trước sức ép cuối trận của Brighton.

Brighton: 4-2-3-1, rướn mạnh cuối trận nhưng trả giá vì khoảng trống

Brighton ra sân với Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; cặp tiền vệ Baleba - Ayari; bộ ba Minteh, Rutter, De Cuyper hỗ trợ Welbeck. Họ cố gắng ban bật ngắn để thoát pressing (giai đoạn phút 13-16), nhưng thường xuyên bị MU chia cắt ở tuyến hai.

Những nỗ lực muộn mang về hai bàn: một cú đá phạt mẫu mực của Welbeck và một pha không chiến từ phạt góc của Kostoulas. Tuy vậy, việc đẩy cao đội hình cũng để lộ lưng khung thành và bị MU trừng phạt ở phút 90'+7.

Baleba tranh bóng với Bruno Fernandes - Ảnh: Premier League

Thống kê đáng chú ý

Mbeumo lập cú đúp (61', 90'+7); cú sút phút 71 của anh dội cột dọc.

Cunha ghi bàn đầu tiên cho MU, mở tỷ số phút 24.

Casemiro nâng tỷ số 2-0 từ tình huống pressing và sút xa phút 33.

Welbeck ghi bàn từ đá phạt trực tiếp phút 74; Kostoulas đánh đầu phút 90'+3.

MU toàn thắng 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Đội hình ra sân

MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

Tác động lên bảng xếp hạng và triển vọng

Với 3 điểm, MU vươn lên hạng 4 Ngoại hạng Anh 2025/26 với 16 điểm sau 9 trận. Brighton đứng thứ 13 với 12 điểm sau 9 trận. Chiến thắng này củng cố đà thăng tiến của MU và đánh dấu bước ngoặt tâm lý sau chuỗi kết quả không thuận lợi trước Brighton trong quá khứ.