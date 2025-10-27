MU bác đề xuất chiêu mộ Lewandowski của Ruben Amorim Sir Jim Ratcliffe ủng hộ Ruben Amorim nhưng bác kế hoạch đưa Robert Lewandowski (37 tuổi, lương 540.000 bảng/tuần) về MU, ưu tiên đội hình trẻ và giảm quỹ lương.

Manchester United đã khép lại ý tưởng đưa Robert Lewandowski về Old Trafford, bất chấp mong muốn từ HLV Ruben Amorim. Theo Mirror, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe duy trì lập trường không ký các ngôi sao ở giai đoạn cuối sự nghiệp, trong bối cảnh MU đang cắt giảm quỹ lương và xây dựng đội hình trẻ. Lewandowski 37 tuổi, đang chấn thương và được cho hưởng lương khoảng 540.000 bảng/tuần tại Barcelona, trong khi hợp đồng hiện tại hết hạn cuối mùa.

Lý do đằng sau quyết định của MU

Quan điểm từ thượng tầng MU rõ ràng: không lặp lại sai lầm với các thương vụ “sắp hết thời”. Dù công khai ủng hộ Amorim và sẵn sàng cấp ngân sách lớn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, Sir Jim Ratcliffe vẫn từ chối phương án Lewandowski vì mâu thuẫn với chiến lược dài hạn – trẻ hóa, kỷ luật quỹ lương và cải thiện tính bền vững đội ngũ.

Ở chiều ngược lại, Amorim từ lâu ngưỡng mộ Lewandowski và tin rằng một trung phong kỳ cựu có thể tạo tác động tích cực, giúp các cầu thủ khác phát triển. Tuy nhiên, chấn thương hiện tại của chân sút người Ba Lan và chi phí lương cao khiến phương án này bị đánh giá là “không khả thi” với MU ở thời điểm này. Cùng lúc, có thông tin Cristiano Ronaldo muốn Al Nassr chiêu mộ tiền đạo của Barca, cho thấy thị trường với Lewandowski vẫn còn biến động.

Sếp bự MU gạt ý định đưa Lewandowski về Old Trafford của Ruben Amorim. Ảnh: EFE

Tác động tới chiến lược chuyển nhượng của MU

Quyết định nói trên củng cố ưu tiên của MU: săn lùng cầu thủ trong độ tuổi đỉnh cao hoặc giàu tiềm năng, sẵn sàng phát triển dưới tay Amorim. Thay vì kỳ vọng vào một “lối tắt” từ một siêu sao kỳ cựu, Quỷ đỏ đặt trọng tâm vào cấu trúc đội hình và sự ổn định phòng thay đồ – những yếu tố thường bị xáo trộn bởi các hợp đồng lương rất cao.

Trong bối cảnh này, mọi khoản đầu tư sẽ được cân đối với trần lương và khả năng hòa nhập chiến thuật, thay vì danh tiếng thuần túy. Đó là trục xương sống cho kế hoạch tái thiết: trẻ, khao khát, chi phí hợp lý.

Hệ sinh thái tấn công: Mbeumo – Cunha và bài học từ Brighton

Thông điệp “đặt niềm tin vào tập thể hiện tại” cũng được củng cố trên sân cỏ. Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26, MU thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford, phá dớp đối đầu nhờ sự tỏa sáng luân phiên của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Những bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy hướng đi của Amorim: gia tăng tính cơ động, nhịp độ và sức ép thay vì phụ thuộc vào một trung phong lớn tuổi.

Tín hiệu từ học viện: JJ Gabriel và triết lý trẻ hóa

Trước Brighton, Amorim còn gây chú ý khi đôn tài năng 15 tuổi JJ Gabriel lên đội một và cho xuất hiện trong trận đấu tập chuẩn bị. Đó là một mảnh ghép phù hợp với định hướng từ ban lãnh đạo: ưu tiên phát triển tài năng trẻ, tạo đường băng cho tương lai, thay vì lấp khoảng trống ngắn hạn bằng các hợp đồng lớn.

Liên hệ thị trường: tương lai của Rashford?

Ở chiều đi, bối cảnh lương thưởng cũng tác động đến các hồ sơ khác. HLV Hansi Flick được cho đã thúc giục Barcelona trả MU 30 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford. Dù chưa có gì ngã ngũ, thực tế này phản ánh hai điểm: MU sẵn sàng quyết liệt với cấu trúc lương và Barcelona đang rà soát các phương án tấn công, trong đó Lewandowski hiện có hợp đồng hết hạn cuối mùa.

Con số đáng chú ý

Thông số Giá trị Tuổi của Robert Lewandowski 37 Lương tại Barcelona 540.000 bảng/tuần Hợp đồng với Barcelona Hết hạn cuối mùa MU - Brighton 4-2 (vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26)

Tổng kết

Việc MU bác đề xuất chiêu mộ Lewandowski là tuyên bố chiến lược: ưu tiên một tập thể trẻ, cân đối tài chính và giàu năng lượng. Trong ngắn hạn, Amorim vẫn có cơ sở để tối ưu hóa hàng công hiện có – minh chứng là chiến thắng trước Brighton – đồng thời tiếp tục mở đường cho các tài năng mới bước lên, phù hợp với tầm nhìn dài hạn từ thượng tầng Old Trafford.