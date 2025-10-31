MU bổ nhiệm Tommy Rowe dẫn dắt U15, treo giày để toàn tâm Tommy Rowe lên HLV U15 Manchester United và treo giày để tập trung huấn luyện; từng học tiếng Pháp hỗ trợ tân binh Sekou Kone, theo chia sẻ của Binnion.

Manchester United chính thức thăng chức cho Tommy Rowe làm HLV trưởng đội U15. Cựu trợ lý ở đội U21 đồng thời treo giày để tập trung hoàn toàn cho công tác huấn luyện, trong bối cảnh Học viện MU đang tái cấu trúc nhân sự với nhiều thay đổi quan trọng.

MU bổ nhiệm Tommy Rowe làm HLV đội U15 (Ảnh: X Rambling Rovers).

Quyết định thăng chức và lộ trình phát triển

Theo Manchester Evening News, Rowe từng là trợ lý cho HLV Travis Binnion tại đội U21. Mùa hè 2024, anh gia nhập U21 dưới mô hình “cầu thủ kiêm HLV” – cách làm mà Paul McShane và Tom Huddlestone từng đảm nhiệm – và được đánh giá là thể hiện vượt trội so với các đàn anh.

Việc chuyển hẳn sang vai trò HLV U15 phản ánh sự ưu tiên của MU dành cho đào tạo nền tảng, ở giai đoạn cầu thủ chuyển tiếp từ bóng đá thiếu niên sang chuẩn bị thi đấu học viện chuyên nghiệp.

Giao tiếp, tích hợp và chi tiết huấn luyện

Một điểm nhấn trong quá trình làm việc của Rowe là năng lực kết nối với cầu thủ trẻ quốc tế. Anh chủ động học tiếng Pháp để giao tiếp tốt hơn với Sekou Kone, tân binh người Bờ Biển Ngà gia nhập năm 2024, qua đó hỗ trợ trực tiếp trong các buổi phân tích chiến thuật.

HLV Travis Binnion chia sẻ: “Rowy đã làm việc tuyệt vời với cậu ấy, cả hai có mối quan hệ rất tốt. Tôi đùa rằng chắc Rowy vừa đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp vì tiếng Pháp của anh ấy tiến bộ quá nhanh.”

Binnion nói thêm: “Số lượng buổi làm việc mà họ cùng nhau thực hiện thực sự đáng nể. Chúng tôi giao cho Rowy trách nhiệm đó. Họ cùng nhau phân tích chiến thuật, rồi dịch lại các phần cho Kone nhờ trợ giảng ngôn ngữ. Rowe thậm chí còn tham gia lớp học tiếng để hiểu thêm và trực tiếp làm việc với phiên dịch trong các buổi chiếu video.”

Lò đào tạo trẻ của Man United vẫn đang sản sinh ra nhiều cầu thủ tốt trong những năm gần đây.

Bức tranh học viện: tuyển dụng và tổ chức

Trong hai năm qua, MU chiêu mộ nhiều tài năng trẻ như Chido Obi, Samuel Lusale, James Overy, Sekou Kone cùng các gương mặt khác. Hệ thống phát triển của học viện được vận hành theo từng cấp, với bộ khung chuyên môn hỗ trợ chuyên biệt.

Gần đây, Stephen Torpey được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện mới, trong khi Darren Fletcher đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội U18. Những điều chỉnh này cho thấy sự củng cố ở cả khối quản trị lẫn huấn luyện trực tiếp.

Ý nghĩa với tuyến U15 của MU

Việc Rowe dẫn dắt U15 tạo thêm tính liên thông giữa các cấp đội. Kinh nghiệm cầu thủ kiêm HLV giúp anh nắm rõ yêu cầu chiến thuật của U21, từ đó chuyển hóa thành chuẩn mực kỹ thuật, tư duy vị trí và thói quen phân tích video cho lứa U15. Khả năng ngôn ngữ của Rowe cũng phục vụ tốt quá trình hòa nhập của tân binh quốc tế ở giai đoạn nền tảng.

Những bước tiếp theo

MU xác nhận Rowe tập trung toàn thời gian cho huấn luyện và sẽ dẫn dắt đội U15. CLB chưa vội tìm người thay thế vị trí mà anh để lại tại đội U21, đảm bảo tiến trình chuyển giao ổn định.

Điểm nhấn chính

Tommy Rowe được thăng làm HLV trưởng đội U15, chính thức treo giày.

Từng là trợ lý cho HLV Travis Binnion tại U21, theo mô hình “cầu thủ kiêm HLV”.

Chủ động học tiếng Pháp để hỗ trợ Sekou Kone trong phân tích chiến thuật.

Tổ chức học viện được củng cố: Stephen Torpey làm Giám đốc Học viện mới, Darren Fletcher dẫn U18.