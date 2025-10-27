MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham từ Dortmund tháng 1 MU tính phương án mượn Jobe Bellingham từ Borussia Dortmund trong tháng 1 để gia cố tuyến giữa trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Jobe mới có 4 lần đá chính sau 12 trận ở Đức, còn MU vừa thắng liền 3 trận sau giai đoạn đầu chỉ 7 điểm/6 vòng.

Manchester United đang xem xét mượn Jobe Bellingham từ Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Đó là nước đi vừa táo bạo vừa thực dụng: tăng chất thép cho tuyến giữa bằng một tiền vệ con thoi 20 tuổi, giữa lúc ngân sách hạn chế và nhu cầu nâng cấp khu trung tuyến vẫn cấp bách. MU khởi đầu Ngoại hạng Anh chỉ với 7 điểm sau 6 vòng nhưng đã gượng dậy bằng chuỗi ba chiến thắng, song những khoảng trống ở giữa sân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

MU được cho là muốn có Jobe.

Diễn biến và bối cảnh chuyển nhượng

Phương án đang được MU cân nhắc là mượn Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, kèm khả năng đánh giá cho các quyết định dài hạn sau đó. Jobe gia nhập Dortmund từ Sunderland với mức phí 28 triệu bảng, mang kỳ vọng trở thành dự án phát triển tiếp theo ở Signal Iduna Park. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt: anh mới có 4 lần đá chính sau 12 trận, thời lượng thi đấu hạn chế và tương lai chưa rõ ràng.

Theo báo chí Đức, mâu thuẫn giữa cha của Jobe, ông Mark Bellingham, và Giám đốc thể thao Sebastian Kehl đã nảy sinh ngay trận mở màn Bundesliga, khi Jobe bị HLV Niko Kovac rút ra giữa hiệp. Trong bối cảnh đó, việc các đội bóng Anh – đặc biệt là MU – theo dõi sát sao là điều dễ hiểu. Một thương vụ cho mượn có thể là phép thử ít rủi ro với trần kỳ vọng vừa phải.

Jobe đang gặp khó khăn ở Đức.

Hồ sơ chiến thuật: con thoi trung tuyến và điểm ghép tiềm năng

Khác với Jude thiên về tấn công, Jobe là mẫu tiền vệ con thoi có thể đảm nhiệm vai trò thấp hoặc trung tâm. Mùa trước trong màu áo Sunderland, anh ra sân 47 trận, ghi 5 bàn, kiến tạo 4 lần và đạt tỷ lệ chuyền bóng 86%. Những con số ấy phản ánh bộ kỹ năng nền tảng: thể lực, khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và luân chuyển nhịp độ.

Trong bối cảnh MU cần thêm năng lượng ở giữa sân, Jobe có thể đảm nhiệm vị trí số 8 làm bệ phóng cho tuyến trên, hỗ trợ phòng ngự chuyển trạng thái và giữ cấu trúc pressing ở nửa không gian. Sự đa năng giúp anh phù hợp với các phương án linh hoạt – từ lối chơi kiểm soát đến các tình huống chuyển đổi nhanh – miễn là anh nhận được khung vai trò rõ ràng.

Thách thức thích nghi: tốc độ, nhịp độ và áp lực

Bước nhảy sang Bundesliga cho thấy Jobe còn cần thời gian để bắt kịp tốc độ xử lý và nhịp vận hành ở đẳng cấp cao. Tại Old Trafford, áp lực cạnh tranh và yêu cầu chiến thuật khắt khe sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, thời lượng thi đấu đủ lớn và lộ trình phát triển cụ thể. Nếu không, rủi ro bị “nuốt chửng” trong guồng quay kỳ vọng là rất thực tế.

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị Phí chuyển nhượng Sunderland → Dortmund 28 triệu bảng Mùa trước (Sunderland) – Số trận 47 Mùa trước (Sunderland) – Bàn/kiến tạo 5 bàn / 4 kiến tạo Mùa trước (Sunderland) – Tỷ lệ chuyền 86% Mùa này (Dortmund) – Đá chính/tổng số trận 4/12

Lợi ích và rủi ro cho MU

Lợi ích: chi phí thấp, không ràng buộc dài hạn; kiểm chứng năng lực Jobe trong môi trường Ngoại hạng Anh trước khi đầu tư lớn; bổ sung năng lượng và khả năng tranh chấp cho tuyến giữa.

Rủi ro: Jobe chưa từng chơi Ngoại hạng Anh, kinh nghiệm quốc tế còn hạn chế; áp lực thành tích có thể khiến thời gian thích nghi bị rút ngắn; cần đảm bảo phút thi đấu để tích lũy nhịp độ và tự tin.

Phản ứng và bối cảnh nội bộ

Những thông tin từ Đức về va chạm giữa gia đình cầu thủ và ban lãnh đạo Dortmund tạo thêm lớp phức tạp ngoài chuyên môn. Đó là lý do một thương vụ cho mượn – với cam kết minh bạch về vai trò – sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho cả ba bên: CLB chủ quản, đội mượn và bản thân cầu thủ.

Tác động tiềm năng

Với MU, đây có thể là mảnh ghép giúp ổn định cấu trúc trung tuyến ở giai đoạn lượt về, duy trì đà hồi sinh sau ba chiến thắng liên tiếp và hướng tới nhóm dự Champions League. Với Jobe, Ngoại hạng Anh – môi trường anh vốn quen thuộc từ thời Sunderland – có thể mở lại quỹ đạo phát triển nếu được trao vai trò đúng và nhịp thi đấu đủ.

Kết luận: Cơ hội hay cái bẫy?

Nếu MU có kế hoạch rõ ràng về sử dụng và phát triển, mượn Jobe Bellingham là phép thử thông minh: chi phí thấp, tiềm năng cao. Nhưng nếu chỉ là cú đánh vào danh tiếng “họ Bellingham” mà thiếu hành trình nâng cấp năng lực, thương vụ dễ trở thành chiếc bẫy. Câu trả lời nằm ở việc Quỷ đỏ có kiên nhẫn, nhất quán và tạo môi trường phù hợp để Jobe trưởng thành hay không.