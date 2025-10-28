MU chặn Mainoo và Zirkzee rời đội mùa đông này Lo thiếu hụt nhân sự dịp Giáng sinh và đầu 2026 khi Bryan Mbeumo, Amad và Mazraoui bận phục vụ ĐTQG dự cúp bóng đá châu Phi, MU dự kiến khước từ đề nghị rời đi của Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee.

MU dự kiến từ chối mọi đề nghị rời đội của Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, quyết định được đưa ra trong bối cảnh CLB có nguy cơ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng giai đoạn Giáng sinh và đầu năm 2026, khi Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui bận tập trung ĐTQG dự cúp bóng đá châu Phi.

Zirkzee có ít cơ hội ra sân mùa này - Ảnh: SunSport

Bối cảnh: Bài toán nhân sự dịp Giáng sinh

Từ đầu mùa, thời lượng thi đấu của Mainoo và Zirkzee đều hạn chế, nhưng họ có thể trở thành quân bài xoay tua quan trọng khi lịch thi đấu dày đặc ập đến. Theo kế hoạch nhân sự, MU nhiều khả năng vắng ba cái tên quan trọng ở hành lang phải gồm Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui do nghĩa vụ ĐTQG dịp cúp bóng đá châu Phi. Điều này đồng nghĩa HLV Amorim đối mặt nguy cơ thiếu chiều sâu ở cánh phải và hàng công.

Trong hoàn cảnh đó, ban huấn luyện xác định không để bất kỳ cầu thủ nào rời đi vào mùa đông, ưu tiên ổn định lực lượng để tránh đứt gãy nhân sự.

Kobbie Mainoo: điểm tựa xoay tua ở trung tuyến

Mainoo chưa đá chính trận nào tại Premier League kể từ tháng 5. Lần duy nhất anh xuất phát mùa này là thất bại trước Grimsby ở vòng hai Cúp Liên đoàn Anh. Dù nhận được đề nghị cho mượn trước khi thị trường mùa hè đóng cửa, MU đã từ chối, chấp nhận để cầu thủ 21 tuổi ở vị thế lựa chọn thứ tư khu trung tuyến nhằm dự phòng cho giai đoạn cuối năm.

Từ góc độ chiến thuật, việc giữ Mainoo cho phép Amorim duy trì sự liên tục trong khối pressing và cấu trúc chuyền bóng khi lịch thi đấu dày. Một tiền vệ trẻ, có nền tảng thể lực và tính kỷ luật vị trí, giúp đội giữ cự ly và tốc độ luân chuyển bóng khi xoay tua các trụ cột.

Joshua Zirkzee: hộ công trong hệ thống của Amorim

Zirkzee mới tích lũy tổng cộng 90 phút sau 5 lần ra sân từ ghế dự bị mùa này. Nửa năm trước, anh dính chấn thương gân kheo và bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa. Khi Mbeumo, Cunha và Sesko xuất hiện, không gian thi đấu của cựu tiền đạo Bologna càng thu hẹp.

HLV Amorim không xem Zirkzee là một trung phong thực thụ, thay vào đó thường dùng anh như một hộ công. Vai trò này nhấn mạnh khả năng liên kết, làm tường và kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Trong giai đoạn thiếu hụt nhân sự ở biên phải, một hộ công có thể trở thành mấu chốt để kết nối tuyến giữa với hàng công, tạo tam giác phối hợp và mở ra hành lang chồng biên cho các hậu vệ cánh.

Bản thân Zirkzee thất vọng vì ít được thi đấu và từng cân nhắc trở lại Serie A trong mùa đông. Tuy nhiên, theo định hướng hiện tại, MU không thay đổi lập trường giữ người.

Vì sao MU “khóa cửa” mùa đông

Nguy cơ thiếu hụt lực lượng ở cánh phải khi Mbeumo, Amad và Mazraoui vắng mặt dịp cúp bóng đá châu Phi.

Lịch thi đấu dồn dập giai đoạn Giáng sinh và đầu năm 2026, đòi hỏi xoay tua sâu.

Mainoo và Zirkzee cung cấp phương án chuyên môn khác nhau cho Amorim: một tiền vệ giữ cấu trúc và một hộ công liên kết tuyến.

Những con số đáng chú ý

Chỉ số Giá trị Mainoo đá chính tại Premier League từ tháng 5 0 Mainoo xuất phát mùa này (Cúp Liên đoàn, vs Grimsby) 1 trận Vị trí của Mainoo ở trung tâm hàng tiền vệ Lựa chọn thứ 4 Zirkzee số lần vào sân từ ghế dự bị 5 Zirkzee tổng thời lượng thi đấu 90 phút Chấn thương gân kheo của Zirkzee Cách đây nửa năm

Tác động ngắn hạn

Giữ Mainoo và Zirkzee giúp MU có thêm phương án nhân sự và chiến thuật trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Quyết định chặn lối ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông là bước đi mang tính phòng ngừa, bảo toàn chiều sâu đội hình để không bị động trước biến động lực lượng do nghĩa vụ ĐTQG và lịch thi đấu dày đặc.