MU chiếm ưu thế trước Arsenal trong cuộc đua ký Rayan Trang Bola cho biết MU chiếm ưu thế trước Arsenal ở thương vụ Rayan (Vasco da Gama). Tiền đạo 19 tuổi ghi 11 bàn/27 trận Serie A Brazil 2025, 16 bàn/46 trận; nhưng CLB chủ quản nói sắp gia hạn.

MU được trang Bola cho biết đã chính thức tham gia và đang chiếm ưu thế trước Arsenal trong cuộc đua ký tiền đạo 19 tuổi Rayan của Vasco da Gama. Tuy nhiên, khả năng chốt thương vụ ngay tháng 1 vẫn bị đặt dấu hỏi khi phía Vasco khẳng định tiến gần gia hạn hợp đồng với tài năng này.

MU được cho là đang chiếm ưu thế trước Arsenal trong cuộc đua chiêu mộ Ryan của Vasco (ảnh: SBTS).

Chân dung Rayan: thống kê và phong cách

Ở Serie A Brazil mùa 2025, Rayan đã ghi 11 bàn sau 27 trận cho Vasco da Gama. Tính trên mọi đấu trường năm 2025, anh có 16 pha lập công sau 46 lần ra sân. Rayan được mô tả sở hữu thể lực mạnh mẽ, lối chơi dứt khoát, giàu năng lượng và có thể linh hoạt đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công.

Phong cách thi đấu này giúp Rayan được đánh giá “mang dáng dấp của một cầu thủ Premier League”, qua đó thu hút sự quan tâm đặc biệt từ MU trong bối cảnh CLB theo đuổi chiến lược săn tìm tài năng trẻ.

Vì sao MU nhập cuộc và được xem là nặng ký

Theo trang Bola, Manchester United đã chính thức tham gia cuộc đua chiêu mộ Rayan và là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho kỳ chuyển nhượng tháng 1, thậm chí được cho là đang chiếm ưu thế so với Arsenal. Điều này phù hợp định hướng sau khi Sir Jim Ratcliffe đầu tư và nắm quyền điều hành mảng thể thao tại Man Utd, với tuyên bố muốn “phát hiện ra Mbappé tiếp theo” thay vì chỉ mua các ngôi sao đã thành danh.

Ryan được cho là còn hay hơn cả người đàn anh Adriano (Anrh: GOAL).

So sánh với Adriano và lời chứng thực

Với phong cách mạnh mẽ và nền tảng thể chất vượt trội, Rayan được ví như “truyền nhân” của Adriano, cựu tiền đạo Inter Milan. Bình luận viên Neto thậm chí nhấn mạnh: “Với tôi, Rayan của Vasco sẽ còn xuất sắc hơn Adriano. Cậu ấy có lối chơi tương tự, nhưng kỹ thuật hơn nhiều. Rayan chính là phát hiện lớn nhất của giải VĐQG Brazil năm nay.”

Rào cản lớn: Vasco đẩy nhanh gia hạn

Dù MU được cho là đang nắm lợi thế, khả năng hoàn tất sớm thương vụ vẫn chưa rõ ràng. Giám đốc thể thao Vasco da Gama, ông Admar Lopes, chia sẻ rằng đội bóng “kiểm soát được tình hình” và đang tiến gần đến việc gia hạn với Rayan.

Phát ngôn từ Vasco da Gama

Ông Admar Lopes nói: “Với Rayan, chúng tôi kiểm soát được tình hình và đang làm mọi cách để gia hạn. Các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi với gia đình, người đại diện và chính cầu thủ. Chúng tôi tin rằng trong vài tuần tới, hoặc muộn nhất là cuối năm, hợp đồng mới sẽ được ký kết và đó cũng là mong muốn của Rayan. Việc gia hạn này sẽ nâng mọi điều khoản, từ mức lương, thời hạn cho đến phí giải phóng, nhằm bảo vệ lợi ích của Vasco.”

Tác động trước kỳ chuyển nhượng tháng 1

Nếu Vasco hoàn tất gia hạn, các điều khoản được nâng lên sẽ khiến cuộc đua trở nên phức tạp hơn cho các bên quan tâm. Trong ngắn hạn, điều đó đặt dấu hỏi về khả năng Rayan rời đội ngay tháng 1, dù MU được trang Bola đánh giá là ứng viên nặng ký và đang chiếm ưu thế trước Arsenal.

Những con số đáng chú ý

19 tuổi (năm 2025).

11 bàn/27 trận tại Serie A Brazil 2025.

16 bàn/46 trận trên mọi đấu trường năm 2025.

Được đánh giá mang dáng dấp của cầu thủ Premier League.

Tổng hòa các yếu tố phong cách thi đấu, thống kê và chiến lược tuyển dụng của MU giúp thương vụ Rayan trở thành điểm nóng trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, dù tương lai gần vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến trình gia hạn giữa Rayan và Vasco da Gama.