MU chiêu mộ thành công Sancho; Ronaldo không rời Juventus

Tuyển thủ Việt Nam đặt mục tiêu từ thắng đến hòa Trung Quốc trên sân Mỹ Đình

Tiền vệ Phạm Đức Huy của ĐT Việt Nam cho rằng nếu như thể thức đá sân nhà, sân khách được AFC giữ nguyên khi tổ chức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì anh mong Việt Nam sẽ có từ kết quả hòa đến thắng ĐT Trung Quốc tại sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ: “Có lẽ đây là kết quả bốc thăm hợp lý nhất cho đội tuyển Việt Nam. Bởi so với các đối thủ ở bảng A, Việt Nam có khả năng dễ chơi hơn khi gặp những đối thủ tại bảng B. Ví dụ như Trung Quốc hay Oman. Với Oman, họ là đội đậm chất Tây Á. Cầu thủ cao to, khỏe. Chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với những đội tuyển dựa vào thể lực và tầm vóc như vậy. Và rõ ràng, so sánh giữa Oman và Syria trong cùng 1 nhóm thì việc gặp Oman với Việt Nam là dễ thở hơn. Với đội tuyển Trung Quốc, tôi nghĩ không chỉ tôi, các cầu thủ mà mọi người dân Việt Nam đều muốn chúng ta gặp Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hạt giống số 1, số 2 hay số 3 đều mạnh hơn chúng ta rồi. Nhưng ít nhất nhìn từ nhóm số 2, Việt Nam gặp Australia vẫn hơn là phải gặp Hàn Quốc. Còn ở nhóm số 1, chúng ta gặp Nhật Bản dù sao cũng đỡ hơn là đấu với Iran. Chúng ta gặp Nhật Bản ở Asian Cup và cũng đã chơi khá sòng phẳng với họ. Còn Iran thì khác. Đây là đội cường quốc về bóng đá ở châu Á. BXH FIFA cũng nói lên tất cả. Iran đang đứng đầu châu Á”.



Nói về kết quả bốc thăm, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tập trung vào đối thủ Trung Quốc. Bởi đấy là một trận rất hấp dẫn. Các cầu thủ sẽ cố gắng rèn luyện để có trạng thái tốt nhất, đấu pháp hợp lý trước đối thủ. Đến bây giờ, khoảnh khắc tôi cắm lá cờ Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc sau trận chung kết U23 châu Á 2018 trên nền tuyết trắng xóa vẫn rất cảm xúc và xúc động”.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ về bảng đấu: “Sau khi có kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để có những trận đấu hay ở vòng loại thứ 3. Những đối thủ đều là các đại diện mạnh của châu Á. Tôi và các đồng đội phải tập luyện thật chăm chỉ để hướng tới mục tiêu tốt nhất có thể”.

