MU đẩy nhanh thương vụ Conor Gallagher ngay tháng 1 Fabrizio Romano xác nhận MU theo dõi sát Conor Gallagher và ưu tiên phương án giá mềm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông; thương vụ chỉ tiến triển nếu Atletico Madrid đồng ý cho mượn.

Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch bổ sung tuyến giữa ngay tháng 1. Theo nhà báo Fabrizio Romano trên kênh YouTube chính thức, Conor Gallagher nổi lên như mục tiêu khả dĩ nhất cho phương án ngắn hạn, với điều kiện Atletico Madrid chấp nhận cho mượn giữa mùa.

MU được cho là đã đẩy nhanh thương vụ chiêu mộ Conor Gallagher ngay trong tháng 1 (ảnh: Strettynews).

Kế hoạch tháng 1: ưu tiên giải pháp ngắn hạn, loại trừ thương vụ đắt đỏ

Romano phủ nhận tin đồn MU theo đuổi Lucas Paquetá (West Ham) và loại trừ khả năng chi đậm cho các mục tiêu đắt đỏ như Carlos Baleba hay Angelo Stiller trong mùa Đông. Theo ông, những thương vụ tốn kém chỉ có thể được kích hoạt vào mùa Hè, còn tháng 1 MU sẽ tìm giải pháp chi phí thấp, thời hạn ngắn để lấp khoảng trống nhân sự ở tuyến giữa.

Vì sao là Conor Gallagher: hoàn cảnh thi đấu và động lực cá nhân

Theo Romano, Gallagher đã có 13 lần ra sân từ đầu mùa nhưng phần lớn xuất phát từ ghế dự bị, không còn là lựa chọn thường xuyên dưới thời HLV Diego Simeone. MU từng cố gắng chiêu mộ ở cuối tháng 8 nhưng bất thành. Cầu thủ trưởng thành từ lò Chelsea này từng được HLV Mauricio Pochettino mô tả là “vô giá” và vẫn nuôi mục tiêu giành suất dự World Cup cùng đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Nếu thời lượng thi đấu không cải thiện, lập trường của anh có thể cứng rắn hơn trong kỳ chuyển nhượng tới.

Conor Gallagher được xem là thương vụ khả dĩ nhất của MU vào lúc này (Ảnh: TeamTalk).

Phù hợp chiến thuật: lấp khoảng trống số 6, xoay chuyển ở vai trò số 8

Tiền vệ 25 tuổi nổi tiếng với nền tảng thể lực, cường độ pressing và khả năng bao quát nhiều vị trí ở trung tuyến. Ở thời điểm này, HLV Ruben Amorim cần một phương án thay thế vai trò số 6 của Casemiro, nhất là khi Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng. Gallagher cũng có thể chơi số 8 khi cần xoay tua cho Bruno Fernandes, đồng thời mở đường để Kobbie Mainoo ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1 để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Rào cản then chốt: quyết định của Atletico Madrid

Trọng tâm của thương vụ nằm ở thái độ của Atletico Madrid. Nếu HLV Diego Simeone bật đèn xanh cho mượn giữa mùa, MU sẵn sàng hành động. Ngược lại, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục rà soát thị trường cho những giải pháp ngắn hạn khác, đúng với tiêu chí chi phí thấp mà Romano đề cập.

Thống kê chọn lọc về Conor Gallagher

Romano cho biết Gallagher đã ra sân 13 trận mùa này, chủ yếu từ ghế dự bị. Dưới đây là các số liệu sự nghiệp theo nguồn:

Câu lạc bộ Số lần ra sân Bàn thắng Kiến tạo Chelsea 95 10 10 Atletico Madrid 63 5 6 Crystal Palace 39 8 5 West Brom 32 2 2

Tác động tiềm năng nếu MU hoàn tất thương vụ

Một bản hợp đồng cho mượn ở kỳ mùa Đông sẽ giúp MU tăng cường cường độ pressing và khả năng bao quát ở tuyến giữa, đồng thời cho phép ban huấn luyện tối ưu hóa vai trò của các trụ cột ở những trận then chốt. Trong bối cảnh mục tiêu mùa Hè cần nguồn lực lớn, phương án Gallagher tạo ra cầu nối an toàn về chuyên môn lẫn tài chính cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

