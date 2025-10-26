Chủ Nhật, 26/10/2025
MU đòi nợ Brighton 4-2, Liverpool thua Brentford 3-2

CTVX26/10/2025 06:48

Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Manchester United thắng Brighton 4-2, Brentford hạ Liverpool 3-2; châu Âu nổi bật Napoli 3-1 Inter, RB Leipzig 6-0 Augsburg, PSG 3-0 Brest

Manchester United khép lại đêm bóng đá rực lửa bằng chiến thắng 4-2 trước Brighton, đúng tinh thần “đòi nợ” mà họ chờ đợi. Liverpool lại gục ngã 2-3 trước Brentford trong trận đấu nhiều biến số. Cùng thời điểm, châu Âu chứng kiến loạt kết quả đậm nét: Napoli thắng Inter 3-1, RB Leipzig hủy diệt Augsburg 6-0, PSG vượt qua Brest 3-0.

Ngoại hạng Anh 2025/26 – Vòng 9: Kịch tính và hiệu quả

Trong một ngày các hàng công lên tiếng, MU tạo ra trận cầu 6 bàn để vượt Brighton 4-2, trong khi Liverpool không thể giữ điểm trước Brentford khi thua 2-3. Chelsea tiếp tục chuỗi ngày khó khăn với thất bại 1-2 trước Sunderland; Newcastle thắng sát nút Fulham 2-1.

Diễn biến và điểm nhấn chiến thuật

Tỷ số 4-2 cho thấy sức công phá của MU đi kèm cảnh báo về không gian phòng ngự để lộ. Liverpool nhận 3 bàn thua, phản chiếu sức ép đối thủ và nhu cầu siết lại cấu trúc bảo vệ vòng cấm. Cả bốn trận đều có cách biệt tối thiểu hoặc hai bàn, thể hiện biên độ thế trận được định đoạt bởi chất lượng tận dụng cơ hội hơn là kiểm soát dài hạn.

Thống kê nhanh Ngoại hạng Anh

  • 4 trận ghi 17 bàn, trung bình 4,25 bàn/trận.
  • 3/4 trận có cách biệt 1 bàn; MU là đội thắng cách biệt 2 bàn.
Trận đấuTỷ số
Chelsea – Sunderland1-2
Newcastle – Fulham2-1
Manchester Utd – Brighton4-2
Brentford – Liverpool3-2

Serie A 2025/26 – Vòng 8: Napoli áp đảo, top đầu rung chuyển

Napoli vượt Inter 3-1 trong trận cầu có chất lượng tấn công cao. Udinese thắng Lecce 3-2 đầy kịch tính. Cremonese chia điểm với Atalanta 1-1, còn Parma và Como khép lại 0-0.

  • 4 trận ghi 11 bàn, trung bình 2,75 bàn/trận.
  • Parma và Como cùng giữ clean sheet ở trận hòa 0-0.
Trận đấuTỷ số
Parma – Como0-0
Udinese – Lecce3-2
Napoli – Inter Milan3-1
Cremonese – Atalanta1-1

Bundesliga 2025/26 – Vòng 8: Leipzig hủy diệt, Bayern và Dortmund cùng thắng

RB Leipzig tạo cơn mưa bàn thắng 6-0 trước Augsburg. Bayern thắng chắc 3-0 trên sân M’gladbach; Dortmund vượt Koln 1-0. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg và Hoffenheim đều giành trọn 3 điểm.

  • 6 trận ghi 17 bàn, trung bình 2,83 bàn/trận.
  • 5 đội giữ clean sheet: RB Leipzig, E.Frankfurt, Wolfsburg, Bayern Munich, Dortmund.
Trận đấuTỷ số
Augsburg – RB Leipzig0-6
E.Frankfurt – St. Pauli2-0
Hamburg – Wolfsburg0-1
Hoffenheim – Heidenheim3-1
M’gladbach – Bayern Munich0-3
Dortmund – Koln1-0

La Liga 2025/26 – Vòng 10: Bản hòa 6 bàn và những chiến thắng tối giản

Girona và Real Oviedo hòa 3-3 tưng bừng. Espanyol thắng Elche 1-0, Ath.Bilbao thua Getafe 0-1, Valencia gục ngã 0-2 trước Villarreal.

  • 4 trận ghi 10 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận.
  • Clean sheet thuộc về Espanyol, Getafe và Villarreal.
Trận đấuTỷ số
Girona – Real Oviedo3-3
Espanyol – Elche1-0
Ath.Bilbao – Getafe0-1
Valencia – Villarreal0-2

Ligue 1 2025/26 – Vòng 9: PSG giữ nhịp, Monaco và Lens cùng thắng

PSG thắng Brest 3-0. Monaco vượt Toulouse 1-0, Lens ngược Marseille 2-1.

  • 3 trận ghi 7 bàn, trung bình 2,33 bàn/trận.
  • PSG và Monaco giữ clean sheet.
Trận đấuTỷ số
Brest – PSG0-3
Monaco – Toulouse1-0
Lens – Marseille2-1

Saudi Arabia – Vòng 6: Al Nassr thắng, hai trận hòa

Al Nassr đánh bại Al Hazm 2-0. Al Qadsiah hòa Al Okhdood 0-0, Al Shabab hòa Damac 1-1.

Trận đấuTỷ số
Al Qadsiah – Al Okhdood0-0
Al Shabab – Damac1-1
Al Hazm – Al Nassr0-2

V-League 2025/26 – Vòng 8: Hà Nội và Ninh Bình cùng thắng

Ninh Bình thắng PVF-CAND 3-1, Hà Nội đánh bại Becamex TP. Hồ Chí Minh 3-2 trong trận cầu 5 bàn.

Trận đấuTỷ số
PVF-CAND – Ninh Bình1-3
Becamex TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội2-3

Tác động và chặng tiếp theo

Ba điểm giúp Manchester United củng cố đà tâm lý và nhịp cạnh tranh, trong khi Liverpool nhận cảnh báo rõ ràng ở khâu phòng ngự. Ở châu Âu, Napoli, RB Leipzig và PSG đều gửi thông điệp sức mạnh trước guồng quay lịch thi đấu dày đặc.

