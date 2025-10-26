MU hạ Brighton 4-2 Old Trafford: Mbeumo, Cunha rực sáng MU thắng Brighton 4-2 trên Old Trafford: Mbeumo lập cú đúp, Cunha và Casemiro góp công; Welbeck, Kostoulas rút ngắn cho đội khách, mạch thắng của MU lên 3

Manchester United phá dớp trước Brighton bằng chiến thắng 4-2 tại Old Trafford. Matheus Cunha mở tài khoản ở phút 24, Casemiro nhân đôi cách biệt, trước khi Bryan Mbeumo hoàn tất cú đúp vào các phút 61 và 90+7. Brighton ghi hai bàn nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Danny Welbeck (74') và pha đánh đầu của Kostoulas (90'+2). Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của MU ở Ngoại hạng Anh.

Mbeumo ăn mừng bàn thứ 3 - Ảnh: MUFC

Kịch tính cuối trận và khoảnh khắc định đoạt

Đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Brighton rút ngắn còn 2-3 ở phút 90+2 từ quả phạt góc của Milner, Kostoulas bật cao đánh đầu lái bóng hạ Lammens. Thế nhưng đúng phút 90+7, MU chốt hạ: Heaven chuyền xuyên tuyến, Bruno Fernandes nhấc chân bỏ bóng khôn ngoan mở ra khoảng trống để Mbeumo dứt điểm chéo góc ấn định 4-2.

Kostoulas đánh đầu ghi bàn - Ảnh: P.L

Welbeck đá phạt đẳng cấp - Ảnh: P.L

Trước đó phút 88, Kadioglu sút xa hơn 30m buộc Lammens bay người cứu thua, giữ lợi thế cho MU trong giai đoạn Brighton vùng lên.

Diễn biến chính theo dòng thời gian

1': Mbeumo tạt từ phải cho Bruno Fernandes đánh đầu chệch cột.

7': Welbeck căng ngang, Minteh băng vào dứt điểm hụt trong khu 5m50.

13': Brighton triển khai ban bật trung lộ, kiểm soát tốt các cự ly kết nối.

16': Cunha xoay sở đầu vòng cấm, sút buộc Verbruggen đổ người.

24': 1-0 MU, Matheus Cunha cứa lòng chân phải vào góc xa sau đường nhả bóng của Casemiro.

34': 2-0 MU, Casemiro sút xa hơn 20m từ pha pressing tầm cao; bóng chạm Ayari đổi hướng đánh bại Verbruggen.

37': Dunk đánh đầu cận thành từ phạt góc phải, suýt rút ngắn cho Brighton.

45': Hiệp một khép lại 2-0 cho MU.

48': Cunha giật gót, Bruno luồn khéo qua 2 hậu vệ nhưng dứt điểm vào đúng vị trí Verbruggen.

54': Sesko bắt vô-lê tuyến hai, Verbruggen kịp phản xạ.

61': 3-0 MU, MU cắt bóng giữa sân, Sesko chọc khe để Mbeumo sút chân trái góc gần.

69': HLV Rúben Amorim rút Shaw, Casemiro, Amad; tung Heaven, Mainoo, Dorgu.

71': Bruno cướp bóng, trả ngược để Mbeumo đặt lòng dội cột.

74': 3-1, Welbeck sút phạt ngay rìa vạch 16m50, bóng cuộn đẹp vào góc.

88': Kadioglu bắn xa, Lammens cứu thua.

90'+2: 3-2, Kostoulas đánh đầu từ phạt góc của Milner.

90'+7: 4-2, Heaven chuyền xẻ nách, Bruno nhấc chân, Mbeumo dứt điểm quyết định.

Góc chiến thuật: 3 trung vệ của MU, pressing cao và phản công dọc trục

MU bố trí hệ thống 3 trung vệ gồm De Ligt - Yoro - Shaw, hai biên là Amad và Dalot, Bruno Fernandes đá cạnh Casemiro ở giữa, bộ ba tấn công Mbeumo - Cunha - Sesko. Cách sắp xếp này giúp MU có ưu thế nhân sự trong khâu phát triển bóng và chủ động pressing ngay sau mất bóng.

Bàn 2-0 đến từ pressing tầm cao: tuyến giữa ép đối thủ mắc sai lầm, Casemiro lập tức trừng phạt bằng cú sút xa đổi hướng. Ở pha 3-0, MU chuyển trạng thái sắc bén: cắt bóng giữa sân, Sesko phóng đường bóng thẳng trục, Mbeumo di chuyển chéo lưng hậu vệ vào khoảng trống để dứt điểm góc gần.

Cunha đóng vai trò mũi nhọn biết lùi làm tường và tạo liên kết (giật gót cho Bruno phút 48), đồng thời tự định đoạt bằng pha cứa lòng mở tỷ số. Mbeumo khai thác tốt hành lang phải – nơi anh thường xuyên xuất hiện ở nách giữa hậu vệ biên và trung vệ Brighton – và khép lại bằng cú đúp.

Brighton sử dụng hàng thủ bốn người với Wieffer - Dunk - Van Hecke - Kadioglu, cặp trục Baleba - Ayari; tuyến trên Minteh - Rutter - De Cuyper hỗ trợ Welbeck. Cơ hội của họ chủ yếu đến từ các tình huống cố định (Dunk 37', Kostoulas 90'+2) và khoảnh khắc cá nhân (cú đá phạt của Welbeck 74', cú nã đại bác của Kadioglu 88').

Cunha của lòng ghi bàn đầu tiên cho MU - Ảnh: P.L

Casemiro nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L

Baleba tranh bóng với Bruno Fernandes - Ảnh: Premier League

Đội hình xuất phát và thay người

Manchester United: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

Thay người MU (69'): Heaven, Mainoo, Dorgu vào thay Shaw, Casemiro, Amad.

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA

Thống kê quan trọng

Phút Sự kiện Tỷ số 24' Cunha cứa lòng mở tỷ số 1-0 34' Casemiro sút xa, bóng đổi hướng 2-0 61' Mbeumo dứt điểm góc gần 3-0 74' Welbeck sút phạt rút ngắn 3-1 90'+2 Kostoulas đánh đầu từ phạt góc 3-2 90'+7 Mbeumo hoàn tất cú đúp 4-2

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

MU một lần đưa bóng trúng cột dọc (Mbeumo 71').

Brighton tạo 3 nguy cơ lớn từ bóng chết/cố định: Dunk (37'), Welbeck (74'), Kostoulas (90'+2).

Tác động và bối cảnh

Chiến thắng 4-2 giúp MU nối dài mạch thắng lên ba trận ở Ngoại hạng Anh và quan trọng hơn là phá dớp trước đối thủ thường gây khó Brighton. Cách MU ghi bàn – pressing hiệu quả và chuyển trạng thái trực diện – cho thấy ý đồ chiến thuật rõ ràng dưới thời HLV Rúben Amorim, với dấu ấn nổi bật từ Mbeumo, Cunha và Casemiro.