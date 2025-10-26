MU hạ Brighton 4-2, vào top 4 nhờ cú đúp của Mbeumo Cunha mở tỷ số, Casemiro ghi bàn đổi hướng, Mbeumo ấn định 4-2 phút 90+7. MU thắng 3 trận liền dưới thời Ruben Amorim, tạm đứng thứ 4 với 16 điểm.

Manchester United chấm dứt mạch toàn thắng của Brighton tại Old Trafford bằng trận đấu giàu cảm xúc và tính tổ chức. Đội bóng của Ruben Amorim thắng 4-2 nhờ các pha lập công của Matheus Cunha, Casemiro và cú đúp của Bryan Mbeumo, qua đó vươn lên top 4 Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém Arsenal 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Diễn biến: bàn thắng sớm, tranh cãi và cú đúp định đoạt

MU nhập cuộc với cường độ cao và sớm tạo sức ép. Phút 24, Matheus Cunha nhận đường chuyền của Casemiro, đặt lòng từ sát vạch 16,5 m vào góc xa mở tỷ số. Đến phút 34, cú sút xa của Casemiro chạm lưng một hậu vệ Brighton đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0. Lợi thế sớm giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ và chọn thời điểm tăng tốc.

Phút 15: tranh cãi VAR

Trước các bàn thắng, tranh cãi đã nổ ra ở phút 15 khi Amad Diallo bị De Cuyper tác động trong vùng cấm. Trọng tài Anthony Taylor từ chối penalty dù tình huống va chạm khá rõ. Quyết định này trở thành điểm nhấn kịch tính của hiệp một, nhưng MU vẫn vượt qua bằng cách gia tăng sức ép và ghi hai bàn liên tiếp.

Ngay đầu hiệp hai, Bruno Fernandes suýt ghi bàn từ cự ly gần sau pha phối hợp với Cunha nhưng không thắng được Bart Verbruggen. Đến phút 62, Bryan Mbeumo ra chân tinh quái vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Chưa đầy 10 phút sau, Mbeumo lại thoát xuống và dứt điểm làm bó tay Verbruggen nhưng bóng tìm đến cột dọc.

Brighton vùng lên mạnh mẽ ở nửa sau hiệp hai. Danny Welbeck sút phạt hàng rào đẹp mắt rút ngắn cách biệt, trước khi Charalampos Kostoulas đánh đầu lái bóng vào góc xa sau một tình huống theo kèm không chặt của Joshua Zirkzee. Old Trafford có thời điểm lặng đi vì áp lực của đội khách.

Cho đến phút 90+7, Bruno Fernandes bỏ bóng thông minh để Mbeumo thoát xuống, dứt điểm vào góc cao ấn định chiến thắng 4-2. Pha lập công thứ hai của cầu thủ người Cameroon khép lại một buổi tối vừa bùng nổ, vừa trắc trở với MU.

Phân tích chiến thuật: cường độ, chuyển trạng thái và những chi tiết then chốt

Áp lực tầm cao và chuyển đổi tốc độ

MU của Ruben Amorim triển khai thứ bóng đá tốc độ, dồn ép ngay từ đầu. Họ tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái để tạo tình huống dứt điểm sớm. Từ cơ chế gây sức ép đó, bàn mở tỷ số đến khi Casemiro và Cunha phối hợp ở nửa không gian, còn cú sút thứ hai của Casemiro cho thấy sự chủ động trong việc kết thúc từ tuyến hai.

Cunha cơ động, Sesko kết nối, Bruno điều phối

Cunha không chỉ ghi bàn mà còn di chuyển liên tục, hỗ trợ pressing và lấp đầy vùng cấm khi MU phản công. Benjamin Sesko để lại dấu ấn với một đường kiến tạo, giúp các đợt đánh trung lộ của MU có điểm nối. Bruno Fernandes duy trì vai trò nhạc trưởng, tham gia vào các pha xâm nhập vòng cấm và mở ra các cơ hội chất lượng.

Mbeumo và tính trực diện ở hành lang

Mbeumo là mũi công sắc bén nhất của MU ở hiệp hai: một cú dứt điểm tinh quái và một pha xử lý quyết đoán ở phút bù giờ. Tình huống phản đối của Brighton về pha kéo áo của Luke Shaw trước bàn 3-0 bị trọng tài từ chối, và quyết định đó giúp Mbeumo trở thành nhân vật quyết định cục diện.

Những khoảng trống phòng ngự

Sự xuất hiện của Patrick Dorgu khiến cấu trúc phòng ngự chủ nhà có thời điểm xáo trộn, dẫn đến quả đá phạt để Welbeck rút ngắn. Tình huống Kostoulas bật cao đánh đầu cũng phơi bày điểm yếu trong khâu theo người khi Joshua Zirkzee bỏ lọt ở pha bóng bổng. Đây là hai cảnh báo rõ ràng cho MU về bóng chết và các quả tạt cuối trận.

Thống kê và cột mốc

Mục Chi tiết Kết quả Manchester United 4-2 Brighton Ghi bàn MU Cunha 24'; Casemiro 34' (bóng chạm người đổi hướng); Mbeumo 62', 90+7' Ghi bàn Brighton Danny Welbeck (đá phạt); Charalampos Kostoulas (đánh đầu) Tình huống đáng chú ý Phút 15, Amad Diallo ngã trong vùng cấm, trọng tài từ chối penalty Mạch thắng MU thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu dưới thời Ruben Amorim Vị trí MU tạm đứng thứ 4 với 16 điểm; kém Arsenal 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận Sân Old Trafford Brighton toàn thắng 3 lần gần nhất khi làm khách trước trận này

Tác động tới cuộc đua và lịch sử đối đầu

Chiến thắng giúp MU tạm vào top 4 và tạo cú hích quan trọng sau mạch trận thăng hoa. Với Brighton, thất bại này chấm dứt chuỗi kết quả tích cực tại Old Trafford và cho thấy họ vẫn nguy hiểm trong các pha bóng chết, nhưng thiếu ổn định ở khâu phòng ngự chuyển trạng thái.