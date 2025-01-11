Thứ Bảy, 1/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

MU liên hệ West Ham, nhắm Lucas Paquetá cho tháng 1

CTVX01/11/2025 04:59

Theo IndyKaila, Man United đã hỏi West Ham về Lucas Paquetá. CLB London sẵn đàm phán nếu giá hợp lý; ETV 63,1 triệu Euro, hợp đồng tới 2027.

Manchester United đã bắt đầu tiếp cận West Ham về trường hợp Lucas Paquetá cho kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo tài khoản IndyKaila trên X (Twitter), đội bóng của HLV Ruben Amorim được cho là "rất muốn" khép lại thương vụ ngay trong mùa Đông nếu mức giá mà West Ham đưa ra được đánh giá là "hợp lý so với giá trị thị trường". Ở chiều ngược lại, tiền vệ người Brazil, sau khi được xóa mọi cáo buộc liên quan đến điều tra của FA, một lần nữa trở thành mục tiêu ưu tiên.

Ngôi sao Brazil bật mí bê bối bóng đá
Lucas Paqueta lọt vào tầm ngắm của Manchester United (Ảnh: GOAL).

Tình hình đàm phán và mức giá

Theo nguồn tin nêu trên, Man United đã liên hệ để hỏi điều kiện của một thỏa thuận có thể xảy ra. Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV) của Lucas Paquetá hiện khoảng 63,1 triệu Euro. Trong khi đó, West Ham được cho là đặt mức giá 68 triệu Euro (tương đương 60 triệu Bảng) cho ngôi sao 28 tuổi. Hợp đồng giữa Paquetá và West Ham còn thời hạn đến năm 2027.

Trước đây, thương vụ được đồn đoán trị giá 100 triệu Euro đưa Paquetá tới Manchester City từng đổ bể do cuộc điều tra của FA. Sau khi được xóa mọi cáo buộc sai phạm, bối cảnh chuyển nhượng của anh đã thay đổi đáng kể.

Vì sao Man United chọn Paquetá

Man United muốn củng cố tuyến giữa và xem Paquetá như phương án khả thi bên cạnh các mục tiêu Adam Wharton, Carlos Baleba hay Elliot Anderson. Paquetá được ví như “vũ công samba” ở Ngoại hạng Anh: uyển chuyển, kỹ thuật và giàu sáng tạo. Không chỉ là một tiền vệ kiến thiết, anh thường tạo cảm hứng trong các pha lên bóng – yếu tố mà Man United đang tìm kiếm để tăng chất lượng kiểm soát và đột biến ở trung tuyến.

Chi tiền khủng, MU quyết chiêu mộ 'vũ công Samba' của Ngoại hạng Anh 732095
Lucas Paqueta có thể mang đến sự sáng tạo nơi tuyến giữa của Man United nhờ lối chơi phóng khoáng (Ảnh: Football London).

Góc chiến thuật: Paquetá có thể mang đến điều gì

Với nền tảng kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp, Paquetá phù hợp vai trò kiến thiết lùi sâu hoặc làm cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công. Nhịp điệu thi đấu và những đường chuyền mở khóa phòng ngự là điểm mạnh đã được thể hiện thường xuyên tại West Ham. Bổ sung ấy giúp Man United đa dạng hóa phương án triển khai bóng, gia tăng các khoảnh khắc sáng tạo ở phần ba cuối sân – nhất là khi cần phá thế bế tắc trước các khối phòng ngự thấp.

Các kịch bản chuyển nhượng tháng 1

Theo The Sun, Lucas Paquetá muốn rời West Ham ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hè trước, anh từng tiến gần tới Aston Villa nhưng thương vụ không hoàn tất do West Ham không muốn bán. Ở chiều ngược lại, Flamengo được cho là đang theo dõi sát sao, song mức giá 68 triệu Euro khiến khả năng hồi hương của Paquetá trở nên khó khăn.

Vị thế và tác động tiềm năng

Nếu đàm phán tiến triển và mức phí được thống nhất, Paquetá có thể trở thành mảnh ghép nâng cấp sáng tạo cho đội bóng của HLV Ruben Amorim. Với bề dày kinh nghiệm tại Premier League và phong cách thi đấu thiên về ý tưởng, anh hứa hẹn bổ sung điểm chạm kỹ thuật, tăng chất lượng phối hợp ở trung tuyến và giúp Man United cải thiện khả năng tạo cơ hội.

Những con số chính

  • Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV): 63,1 triệu Euro
  • Mức giá West Ham được cho là yêu cầu: 68 triệu Euro (tương đương 60 triệu Bảng)
  • Hợp đồng hiện tại với West Ham: đến năm 2027
  • Thương vụ từng đổ bể với Manchester City: khoảng 100 triệu Euro
  • Nguồn tin đàm phán: IndyKaila trên X (Twitter); thông tin mong muốn ra đi: The Sun

Hiện tại, quá trình liên hệ mới ở giai đoạn thăm dò. Tương lai của Lucas Paquetá trong tháng 1 sẽ phụ thuộc vào quan điểm của West Ham về mức giá, cũng như quyết tâm của Man United trong bối cảnh thị trường mùa Đông thường khó đoán.

Bài liên quan

Đọc tiếp

MU bổ nhiệm Tommy Rowe dẫn dắt U15, treo giày để toàn tâm

MU bổ nhiệm Tommy Rowe dẫn dắt U15, treo giày để toàn tâm

Amorim đáp Dyche về 4-4-2, giữ 3-4-3 tại Man United

Amorim đáp Dyche về 4-4-2, giữ 3-4-3 tại Man United

Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Mbeumo cú đúp, nhận Cầu thủ xuất sắc nhất tuần Ngoại hạng Anh

Mbeumo cú đúp, nhận Cầu thủ xuất sắc nhất tuần Ngoại hạng Anh

Đọc tiếp

MU bổ nhiệm Tommy Rowe dẫn dắt U15, treo giày để toàn tâm

MU bổ nhiệm Tommy Rowe dẫn dắt U15, treo giày để toàn tâm

Amorim đáp Dyche về 4-4-2, giữ 3-4-3 tại Man United

Amorim đáp Dyche về 4-4-2, giữ 3-4-3 tại Man United

Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Mbeumo cú đúp, nhận Cầu thủ xuất sắc nhất tuần Ngoại hạng Anh

Mbeumo cú đúp, nhận Cầu thủ xuất sắc nhất tuần Ngoại hạng Anh

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      MU liên hệ West Ham, nhắm Lucas Paquetá cho tháng 1

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO