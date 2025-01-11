MU liên hệ West Ham, nhắm Lucas Paquetá cho tháng 1 Theo IndyKaila, Man United đã hỏi West Ham về Lucas Paquetá. CLB London sẵn đàm phán nếu giá hợp lý; ETV 63,1 triệu Euro, hợp đồng tới 2027.

Manchester United đã bắt đầu tiếp cận West Ham về trường hợp Lucas Paquetá cho kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo tài khoản IndyKaila trên X (Twitter), đội bóng của HLV Ruben Amorim được cho là "rất muốn" khép lại thương vụ ngay trong mùa Đông nếu mức giá mà West Ham đưa ra được đánh giá là "hợp lý so với giá trị thị trường". Ở chiều ngược lại, tiền vệ người Brazil, sau khi được xóa mọi cáo buộc liên quan đến điều tra của FA, một lần nữa trở thành mục tiêu ưu tiên.

Lucas Paqueta lọt vào tầm ngắm của Manchester United (Ảnh: GOAL).

Tình hình đàm phán và mức giá

Theo nguồn tin nêu trên, Man United đã liên hệ để hỏi điều kiện của một thỏa thuận có thể xảy ra. Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV) của Lucas Paquetá hiện khoảng 63,1 triệu Euro. Trong khi đó, West Ham được cho là đặt mức giá 68 triệu Euro (tương đương 60 triệu Bảng) cho ngôi sao 28 tuổi. Hợp đồng giữa Paquetá và West Ham còn thời hạn đến năm 2027.

Trước đây, thương vụ được đồn đoán trị giá 100 triệu Euro đưa Paquetá tới Manchester City từng đổ bể do cuộc điều tra của FA. Sau khi được xóa mọi cáo buộc sai phạm, bối cảnh chuyển nhượng của anh đã thay đổi đáng kể.

Vì sao Man United chọn Paquetá

Man United muốn củng cố tuyến giữa và xem Paquetá như phương án khả thi bên cạnh các mục tiêu Adam Wharton, Carlos Baleba hay Elliot Anderson. Paquetá được ví như “vũ công samba” ở Ngoại hạng Anh: uyển chuyển, kỹ thuật và giàu sáng tạo. Không chỉ là một tiền vệ kiến thiết, anh thường tạo cảm hứng trong các pha lên bóng – yếu tố mà Man United đang tìm kiếm để tăng chất lượng kiểm soát và đột biến ở trung tuyến.

Lucas Paqueta có thể mang đến sự sáng tạo nơi tuyến giữa của Man United nhờ lối chơi phóng khoáng (Ảnh: Football London).

Góc chiến thuật: Paquetá có thể mang đến điều gì

Với nền tảng kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp, Paquetá phù hợp vai trò kiến thiết lùi sâu hoặc làm cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công. Nhịp điệu thi đấu và những đường chuyền mở khóa phòng ngự là điểm mạnh đã được thể hiện thường xuyên tại West Ham. Bổ sung ấy giúp Man United đa dạng hóa phương án triển khai bóng, gia tăng các khoảnh khắc sáng tạo ở phần ba cuối sân – nhất là khi cần phá thế bế tắc trước các khối phòng ngự thấp.

Các kịch bản chuyển nhượng tháng 1

Theo The Sun, Lucas Paquetá muốn rời West Ham ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hè trước, anh từng tiến gần tới Aston Villa nhưng thương vụ không hoàn tất do West Ham không muốn bán. Ở chiều ngược lại, Flamengo được cho là đang theo dõi sát sao, song mức giá 68 triệu Euro khiến khả năng hồi hương của Paquetá trở nên khó khăn.

Vị thế và tác động tiềm năng

Nếu đàm phán tiến triển và mức phí được thống nhất, Paquetá có thể trở thành mảnh ghép nâng cấp sáng tạo cho đội bóng của HLV Ruben Amorim. Với bề dày kinh nghiệm tại Premier League và phong cách thi đấu thiên về ý tưởng, anh hứa hẹn bổ sung điểm chạm kỹ thuật, tăng chất lượng phối hợp ở trung tuyến và giúp Man United cải thiện khả năng tạo cơ hội.

Những con số chính

Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV): 63,1 triệu Euro

Mức giá West Ham được cho là yêu cầu: 68 triệu Euro (tương đương 60 triệu Bảng)

Hợp đồng hiện tại với West Ham: đến năm 2027

Thương vụ từng đổ bể với Manchester City: khoảng 100 triệu Euro

Nguồn tin đàm phán: IndyKaila trên X (Twitter); thông tin mong muốn ra đi: The Sun

Hiện tại, quá trình liên hệ mới ở giai đoạn thăm dò. Tương lai của Lucas Paquetá trong tháng 1 sẽ phụ thuộc vào quan điểm của West Ham về mức giá, cũng như quyết tâm của Man United trong bối cảnh thị trường mùa Đông thường khó đoán.