MU mở cửa bán Joshua Zirkzee theo quyết định của Amorim Chỉ ra sân 4 trận với 82 phút mùa này, Joshua Zirkzee không còn trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim; West Ham và các CLB Serie A tranh mượn từ tháng 1/2026.

Quyết định dứt khoát của Ruben Amorim đã khép lại một chương ngắn ngủi của Joshua Zirkzee tại Old Trafford. Chỉ với 82 phút thi đấu sau 4 lần vào sân từ ghế dự bị mùa này, tiền đạo 24 tuổi không còn nằm trong cấu trúc chiến thuật mới và nhiều khả năng rời Manchester United ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, khi HLV người Bồ Đào Nha bật đèn xanh lắng nghe mọi đề nghị phù hợp.

Joshua Zirkzee đang cân nhắc rời MU do không được ra sân thường xuyên

Diễn biến thương vụ và bối cảnh

Zirkzee gia nhập Manchester United từ Bologna cách đây hai mùa với kỳ vọng trở thành mũi nhọn mới trên hàng công. Khi đó, Erik ten Hag xem anh là “mảnh ghép hoàn hảo” nhờ kỹ thuật, cảm quan không gian và khả năng kết nối đồng đội. Nhưng sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện đã đảo ngược hệ quy chiếu.

Từ đầu mùa, Zirkzee chỉ có bốn lần ra sân, chưa đá chính trận nào, tổng cộng 82 phút. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đẩy anh xuống sâu trong thứ tự lựa chọn. Theo The i Paper, Amorim sẵn sàng lắng nghe đề nghị ngay trong tháng 1/2026. West Ham là đội đầu tiên ngỏ ý mượn đến cuối mùa, trong khi Juventus, Napoli và AS Roma được cho là đang theo dõi sát sao. Báo chí Ý thậm chí nhắc đến khả năng Roma sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch nhân sự để dọn chỗ cho Zirkzee.

Phân tích chiến thuật: Vì sao Zirkzee bị gạt khỏi kế hoạch?

Trọng tâm nằm ở định nghĩa về “số 9” của Ruben Amorim. “Tôi nghĩ Josh không phải là một số 9 thuần túy. Cậu ấy thiên về vai trò số 10 - thích lùi sâu và kết nối lối chơi hơn là bám vòng cấm,” Amorim chia sẻ, trước khi nhấn mạnh hệ thống của ông đòi hỏi một trung phong mạnh mẽ, pressing không ngừng và dứt điểm gọn trong khu vực cấm.

Ở Bologna, điểm mạnh của Zirkzee nằm ở việc kéo giãn cấu trúc phòng ngự, chơi lùi để mở không gian cho vệ tinh xung quanh, hơn là làm điểm cắm. Trong lăng kính của Amorim, mẫu hình đó không khớp: đội bóng cần một mũi nhọn đánh thẳng vào trung lộ, khóa pressing tuyến đầu và tạo áp lực liên tục trong 16m50. Sự mềm mại và khả năng liên kết – từng khiến Ten Hag say mê – giờ lại trở thành độ lệch so với yêu cầu.

Thêm vào đó, sự hiện diện của các mẫu tiền đạo trực diện và giàu tốc độ như Sesko, cùng những lựa chọn cơ động như Mbeumo và Cunha, khiến “khung” chiến thuật của Amorim đã đủ những mảnh ghép cần thiết cho mặt trận pressing và chuyển đổi. Zirkzee, trong cấu trúc ấy, trở thành phương án không ưu tiên.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Số trận ra sân mùa này 4 Số lần đá chính 0 Tổng số phút 82 Tuổi 24 Đối thủ cạnh tranh vị trí Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha Định vị vai trò (theo HLV) Thiên về số 10/tiền đạo lùi, không phải số 9 thuần túy Thời điểm mở đàm phán Tháng 1/2026 CLB quan tâm West Ham, Juventus, Napoli, AS Roma

Phản ứng từ các bên

Amorim lựa chọn sự minh bạch. “MU cần những cầu thủ phù hợp với hệ thống, không chỉ những cái tên nổi tiếng. Với tôi, đó là cách duy nhất để CLB tiến về phía trước,” ông nói. Ngôn ngữ chiến thuật rõ ràng – và đầy lạnh lùng – gửi thông điệp về tiêu chuẩn.

HLV Amorim cho rằng Zirkzee không phù hợp với vị trí trung phong

Về phía cầu thủ, Zirkzee cũng không giấu quyết tâm rời đi để được thi đấu thường xuyên trước thềm World Cup 2026. “Tôi cần được ra sân và cống hiến. Tôi không muốn ngồi dự bị mãi,” anh chia sẻ với truyền thông Hà Lan. Trong thế cờ hiện tại, một hợp đồng mượn là lối ra mềm, cho phép anh tích lũy phút thi đấu và tự chứng minh giá trị.

Tác động và triển vọng

Nếu chia tay vào tháng 1/2026, thương vụ sẽ khép lại một kỳ vọng dang dở: từ hình mẫu “Van Persie mới” dưới thời Ten Hag đến người thừa trong kỷ nguyên Amorim. Với Manchester United, việc mở cửa cho Zirkzee rời đi giúp làm gọn quỹ lực lượng và củng cố định hướng chiến lược xoay quanh một trung phong đúng chuẩn triết lý hiện tại.

Ở chiều ngược lại, West Ham đem đến cơ hội Premier League với suất đá chính khả dĩ, trong khi Juventus, Napoli hay AS Roma hứa hẹn môi trường coi trọng tiền đạo biết kết nối. Dù bến đỗ nào, tiêu chí trọng yếu với Zirkzee vẫn là thời lượng thi đấu – nền tảng duy nhất giúp anh tái tạo phong độ và vị thế trước giải đấu lớn năm 2026.

Thông điệp từ Old Trafford đã rõ: khung chiến thuật được đặt lên trên tên tuổi. Và ở tuổi 24, lựa chọn ra đi của Zirkzee – nếu đến – có thể là bước ngoặt bắt buộc để cứu vãn đường cong phát triển của một tài năng từng được kỳ vọng rất cao.