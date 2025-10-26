MU nhắm Jobe Bellingham, Liverpool tìm người thay Salah MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham tháng Một để gia tăng chiều sâu tuyến giữa, trong khi Liverpool rà soát Anthony Gordon và Antoine Semenyo cho phương án sau Mohamed Salah. Man City và Tottenham đua Morten Hjulmand.

Thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa trở lại vào tháng Một với hai tiêu điểm: Manchester United cân nhắc mượn Jobe Bellingham để làm dày tuyến giữa, còn Liverpool xem xét Anthony Gordon và Antoine Semenyo cho phương án kế tiếp sau Mohamed Salah. Ở chiều rộng cuộc đua, Manchester City và Tottenham cùng theo sát Morten Hjulmand, trong khi Ezri Konsa tiếp tục là cái tên nóng ở hàng thủ Ngoại hạng Anh.

MU và trục giữa: Jobe Bellingham, Zirkzee, Hjulmand

Manchester United đang xem xét mượn tiền vệ Jobe Bellingham từ Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Cầu thủ 20 tuổi người Anh gây ấn tượng tại Bundesliga và được kỳ vọng gia tăng chiều sâu cho tuyến giữa (Express). Song song, chân sút Joshua Zirkzee – không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim – thu hút sự quan tâm từ West Ham United và Sevilla, có thể rời Old Trafford ngay mùa đông (Mirror). Ở trung tuyến, Morten Hjulmand (Sporting Lisbon, tuyển Đan Mạch) cũng là mục tiêu chung của Man City và Tottenham; MU được cho là vẫn nuôi hy vọng tái hợp anh dưới thời HLV Amorim (Record).

Manchester United muốn chiêu mộ Jobe Bellingham để tăng cường nhân sự cho tuyến giữa.

Góc chiến thuật của MU

Bellingham được xem là giải pháp tăng chiều sâu và tính linh hoạt cho tuyến giữa, trong bối cảnh MU cần thêm lựa chọn ở chu kỳ thi đấu dày đặc. Hjulmand – nếu xuất hiện trong cuộc đua – mở ra phương án gia cố lớp khiên trước hàng thủ. Khả năng biến đổi nhân sự tuyến giữa đồng thời giúp HLV thiết lập các cấu trúc 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 linh hoạt hơn theo đối thủ và trạng thái trận đấu.

Liverpool và bài toán hậu Salah

Liverpool đang để mắt tới hai cái tên ở Ngoại hạng Anh: Anthony Gordon (Newcastle, tuyển Anh) và Antoine Semenyo (Bournemouth, tuyển Ghana) nhằm tăng cường hàng công khi Mohamed Salah xuống phong độ, còn Florian Wirtz chưa hòa nhập như kỳ vọng (Football Insider). Đây là tín hiệu cho thấy The Reds muốn sớm xây nền cho giai đoạn chuyển tiếp trên hàng công.

Liverpool lên kế hoạch bổ sung chân chạy cánh mới để thay thế Mohamed Salah.

Góc chiến thuật của Liverpool

Việc rà soát các phương án chạy cánh giúp Liverpool bảo toàn chiều rộng tấn công và nhịp chuyển trạng thái – hai yếu tố nền tảng trong hệ thống pressing cường độ cao. Một tân binh phù hợp sẽ giúp duy trì đe dọa ở hành lang biên, đồng thời san sẻ gánh nặng ghi bàn và kiến tạo.

Trung vệ Ngoại hạng Anh: Ezri Konsa trong tầm ngắm

Tottenham và Man City tiếp tục theo dõi Ezri Konsa (Aston Villa), trung vệ được đánh giá ổn định xuyên nhiều mùa giải. Cầu thủ này từng nằm trong tầm ngắm của Chelsea, Liverpool và Man United suốt 12 tháng qua (TBR Football). Việc các đội lớn bền bỉ theo dõi cho thấy nhu cầu bổ sung một trung vệ giàu tính kỷ luật và ổn định.

Tài năng trẻ và lớp kế cận

Tại hạng đấu trong nước, Newcastle, Brighton, Fulham và Brentford quan tâm tới Hayden Hackney (Middlesbrough, U21 Anh) (TBR Football). Trên bình diện châu Âu, Arsenal, Chelsea và Man City đã cử tuyển trạch viên theo dõi Lennart Karl, tiền đạo 17 tuổi của Bayern Munich và U17 Đức, người vừa ghi bàn ở Champions League giữa tuần (Caught Offside). Đây là tín hiệu cho thấy sự dịch chuyển chiến lược tuyển dụng sang nhóm tài năng vị thành niên có trần phát triển cao.

Chuyển động ở Serie A và La Liga

AS Roma muốn đàm phán lại điều khoản cho mượn của Evan Ferguson (Brighton), khả năng anh sẽ trở lại Ngoại hạng Anh ngay tháng Một nếu không bứt lên ở Serie A (Gazzetta dello Sport). Ở nhóm Ngoại hạng Anh, Newcastle và Tottenham cùng quan tâm hậu vệ Pierre Kalulu (Juventus, tuyển Pháp) (TuttoJuve). Tại La Liga, các tuyển trạch viên Barcelona theo dõi Mason Greenwood – tiền đạo người Anh đang chơi cho Marseille – và không loại trừ khả năng tái ngộ Marcus Rashford nếu thương vụ thành hiện thực (The Sun). Còn ở Serie A, Inter Milan sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho Piotr Zielinski – mục tiêu hàng đầu của Leeds United (Football Insider).

Tác động và lộ trình

Cửa sổ tháng Một thường ít giao dịch lớn, nhưng các đội đang chủ động chốt mục tiêu để kịp tăng tốc giai đoạn hai mùa giải. Với MU, việc gia tăng lớp giữa sân có thể cải thiện kiểm soát trận đấu và tính ổn định. Với Liverpool, phương án thay thế Salah – dù ngắn hay dài hạn – sẽ quyết định mức độ sắc bén hàng công. Ở phần còn lại, các động thái theo dõi và đàm phán cho thấy xu hướng tái cấu trúc chiều sâu đội hình, chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc và cuộc đua đường dài.

