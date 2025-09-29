Giải trí "Mưa đỏ" sẽ dừng chiếu rạp từ 29/9, sau khoảng một tháng công chiếu

Phim Việt ăn khách nhất lịch sử khép lại hành trình phòng vé sau khi đón 8,1 triệu lượt khách, thu 700 tỷ đồng. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết "Mưa đỏ" là một hành trình tuyệt đẹp.

Theo thông báo từ phía nhà sản xuất, Mưa đỏ sẽ dừng chiếu rạp từ 29/9, sau khoảng một tháng công chiếu. Ở những ngày chiếu cuối cùng, phim vẫn cho thấy sức hút khi giữ vị trí á quân trên bảng tổng sắp doanh thu ngày, chỉ sau Tử chiến trên không.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền mới đây đăng tải tâm thư tri ân khán giả trước khi đứa con tinh thần của cô chính thức khép lại hành trình phòng vé. NSƯT chia sẻ tác phẩm đã đón hơn 8,1 triệu lượt người xem - con số chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt. Đạo diễn cho biết một tháng vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời đối với cô.

Mưa đỏ khép lại hành trình phòng vé với 700 tỷ doanh thu, đón 8,1 triệu lượt khách

"Mưa đỏ những ngày chiếu cuối. Mình đứng một góc ngắm nhìn mọi người xếp hàng vào xem phim. Chọn ghế cuối trong rạp để ngắm nhìn toàn cảnh không gian. Khoảng 8,1 triệu lượt khán giả đã tới rạp - theo công bố của nhà phát hành vào tối hôm nay. Với mình và ê-kíp, hành trình này tuyệt đẹp rồi", Đặng Thái Huyền viết trên trang cá nhân.

Trước đó, đoàn phim Mưa đỏ thông báo sẽ rút phim khỏi rạp sau một tháng chiếu. "Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt, được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh. Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng", phía đoàn phim chia sẻ.

Doanh thu Mưa đỏ theo ghi nhận hiện tại là khoảng 700 tỷ đồng. Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết kinh phí sản xuất phim có thể lên tới 70-80 tỷ đồng, bên cạnh khoảng 10 tỷ đồng cho khâu phân phối, quảng bá. Sau khi ăn chia với nhà rạp và trừ đi những khoản chi phí này, lợi nhuận thực tế nhà sản xuất thu được ước tính rơi vào khoảng 160-200 tỷ đồng.