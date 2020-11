Mua động vật quý hiếm về làm tiệc cưới thì bị bắt

Đối tượng Phạm Đình Dũng (X) cùng số cá thể động vật hoang dã tại cơ quan Công an.

Ngày 12/11, Công an huyện Quế Phong cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2B đối với đối tượng Phạm Đình Dũng (SN 1966), trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 11/11, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện phối hợp cùng với Công an xã Thông Thụ phát hiện 1 chiếc xe ô tô bán tải (màu xám) nhãn hiệu Ford Ranger mang BKS 37C - 234.23 đang di chuyển trên địa bàn xã có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trên xe chứa nhiều động vật hoang dã, bao gồm: 8 cá thể chồn và 1 cá thể hoẵng với tổng trọng lượng là 45 kg. Tất cả số động vật nói trên đều đã chết.



Được biết, những loài động vật hoang dã này đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm , thuộc nhóm 2B.Qua đấu tranh, khai thác nhanh, người điều khiển chiếc xe ô tô trên khai nhận tên là Phạm Đình Dũng (SN 1966), trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Còn số cá thể động vật hoang dã trên được y mua từ một người dân ở xã Thông Thụ với giá 7,5 triệu đồng nhằm mục đích đưa về để sử dụng trong đám cưới.Hiện, Công an huyện Quế Phong đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.Được biết, trước đó, vào ngày 14/10, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đơn vị cũng đã bắt giữ đối tượng Lữ Thanh Tâm (SN 1962), trú trong xã về hành vi nuôi, nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm; thu giữ 6 cá thể rùa đầu to thuộc nhóm 1B.