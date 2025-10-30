Mưa kỷ lục 1.739mm ở Huế, nhà ca sĩ Long Nhật ngập sâu Lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã cao nhất lịch sử Việt Nam, khiến phần lớn TP Huế ngập nặng. Ca sĩ Long Nhật chia sẻ cảnh cùng cha cầm cự trong căn biệt thự mất điện.

Lượng mưa 1.739mm: Con số kỷ lục trong lịch sử

Theo báo cáo ngày 29/10 của Cục Khí tượng Thủy văn, lượng mưa đo được trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã, TP Huế, đã lên tới 1.739 mm. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam, gần bằng mức mưa trung bình cả năm của cả nước (khoảng 1.400-2.400 mm).

Con số này cũng được xem là lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau kỷ lục 1.825 mm ghi nhận tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Huế chìm trong biển nước

Trận mưa lịch sử đã khiến 32 trên tổng số 40 xã, phường tại TP Huế bị ngập lụt nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26/10. Mực nước ngập phổ biến từ 1-2 mét, một số khu vực trũng thấp ngập sâu đến 3-4 mét, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Nước ngập gần hết cổng nhà ca sĩ Long Nhật. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Long Nhật: 'Ngồi cạnh cha trong bóng tối'

Chia sẻ từ căn biệt thự trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế, ca sĩ Long Nhật cho biết anh đang ở cùng cha trên tầng hai trong cảnh mất điện. "Tôi đang ngồi cạnh cha trong bóng tối. Chúng tôi từng trải qua những trận lũ lớn, cứ tưởng mấy năm 2020, 2023 đã lớn rồi, ai ngờ năm nay còn lớn hơn!", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết, dù sáng 29/10 mưa có ngớt và nước rút chậm, nhưng đến chiều mưa lại trút xuống dữ dội khiến nước dâng cao trở lại, nhấn chìm toàn bộ tầng trệt. Anh chia sẻ: "Nước dâng nhanh suýt nữa ngập cả bàn thờ mẹ tôi. May mà chúng tôi nhanh chân đưa cha, bàn thờ mẹ và một số đồ đạc quan trọng lên lầu".

Nỗi lòng với bà con vùng lũ

Theo Long Nhật, gia đình anh và nhiều người dân Huế đã có kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt, chuẩn bị sẵn lương thực để cầm cự. Tuy nhiên, anh vẫn không khỏi xót xa khi nhìn về phía xóm lao động phía sau nhà, nơi có nhiều tiểu thương, công nhân đang chìm trong biển nước.

"Tình hình này khổ sở với bà con Huế nói riêng và miền Trung nói chung. Năm nay Huế bị nặng quá! Phía sau tôi là một xóm lao động... đang ngập trong biển nước mênh mông, rất thương và đau lòng", anh bày tỏ.

Nam ca sĩ cho biết điều anh mong mỏi nhất lúc này là mưa ngừng rơi để tránh tình trạng "lụt chồng lụt". Anh cũng khẳng định sau khi nước rút, anh sẽ cùng mọi người chung tay khắc phục hậu quả và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.