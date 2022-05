Mưa lớn bất thường, nông dân Nghệ An thiệt hại khá nặng

Sau khi mưa ngớt, người dân huyện Hưng Nguyên đã khẩn trương thu hoạch lúa xuân với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: Thanh Phúc

Tranh thủ trời tạnh ráo, ngay trong ngày 16/5, nông dân các xã Hưng Lợi, Hưng Phúc, Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) đã khẩn trương thu hoạch lúa xuân dù một số diện tích, lúa mới chín khoảng 80%. “Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chúng tôi đã liên hệ, đưa máy gặt về để thu hoạch nốt diện tích còn lại, tránh thiệt hại nếu mưa còn kéo dài. Hiện, lúa chưa bị ngập nhiều, một số ít ngã đổ song vẫn đang thu hoạch được bằng máy”, ông Hồ Đỗ Nhuận - Xóm trưởng xóm 3, xã Hưng Phúc cho biết.

Một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn bất thường, hiện người dân một số xã ở huyện Thanh Chương đang ra sức “cứu” lúa. Nước rút chậm và dự báo mưa tiếp tục diễn ra nên việc thu hoạch khá khó khăn.

Vận chuyển lúa về nhà. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Hoàng Đình Thực - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (Thanh Chương) cho biết: “Toàn xã có gần 10 ha lúa bị ngập sâu do mưa lớn. Địa hình thấp trũng nên việc thoát nước hết sức khó khăn, thêm vào đó, kênh tiêu dẫn nước từ ruộng ra sông bị bồi lắng, bị tre, mét cản dòng nên nước rút chậm. Hiện người dân cũng chỉ còn cách chờ nắng lên, nước rút rồi thu hoạch. Tuy nhiên, do năm nay, lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông nên dễ gãy rụng; một số giống lúa “mủi”, mưa xuống đã bị rụng hạt đến 20-30% nên năng suất giảm là điều chắc chắn”.

Mưa lớn bất thường trong ngày 15/5 khiến diện tích lúa ở huyện Thanh Chương ngập sâu. Ảnh: Thanh Phúc

Cũng theo ông Thực, mặc dù biết đặc thù thấp trũng, thường xuyên ngập lụt nên đã cơ cấu giống lúa ngắn ngày, xuống giống sớm hơn song do mưa đến sớm bất thường nên 90% diện tích lúa chưa kịp thu hoạch.

Ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn), lúa, ngô không bị ảnh hưởng nhiều song hơn 20 ha dưa hấu của người dân quả đang non đã bị dập, hư hỏng. Người dân đang ra đồng nạo vét luống, rãnh thoát nước; bắt ngọn và quả lên luống để tránh thối úng. Chị Nguyễn Thị Đông, một hộ trồng dưa ở xã Thượng Tân Lộc cho biết: “Dưa đang non, mưa lớn khiến quả bị dập nát, hư hỏng nhiều. Đáng lo nhất là sau mưa, nắng to, nóng thì cây dễ bị héo rễ, chết”.

Ở nhiều địa phương khác, ngô đang chắc hạt bị ngã đổ khá nhiều. Người dân đã ra đồng "dựng" ngô dậy, vun gốc đối với diện tích ngô đang non; thu hoạch ngô đã chắc hạt. Nếu cây bổ sạp, không thể khắc phục thì người dân cũng đã cắt làm thức ăn cho gia súc.

Ở nhiều địa phương ngô đổ rạp. Ảnh: Thanh Phúc