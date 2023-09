Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong đêm 25 và sáng ngày 26/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ khoảng 150 - 170 mm; một số tuyến đường ở các xã, thị trấn bị ngập cục bộ.

Tại xã Ngọc Lâm, mưa lớn, nước trên các triền núi đổ về làm ngập một số điểm cầu tràn trên đường liên xã, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điểm ngập nặng nhất là tại vị trí cầu Đập tràn bản Tân Tiến, xã Ngọc Lâm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã cử lực lượng, phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo, đồng thời túc trực tại các vị trí trọng yếu để cảnh báo, không để người dân qua lại.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo tại vị trí cầu Đập tràn bản Tân Tiến, xã Ngọc Lâm để cảnh báo người dân qua lại. Ảnh: Hải Thượng

Thời gian tới, mưa lụt tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đề nghị chính quyền địa phương ở cơ sở chuẩn bị phương án 4 tại chỗ để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão.

Đồng thời đề nghị nhân dân theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan chức năng để chấp hành tốt khi tham gia giao thông, nhất là đi qua những tuyến đường bị ngập.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở các xã, thị trấn của Thanh Chương bị ngập cục bộ. Ảnh: Đình Hào

Hiện nay mưa lớn kéo dài, dự kiến sẽ còn mưa to, rất to, nguy cơ ngập lũ dễ xảy ra, bà con nhân dân cần lưu ý: Tuyệt đối không để các em học sinh đi học 1 mình vượt qua các chỗ nước sâu, nguy hiểm. Không thả lưới bắt cá, dế khi chưa đảm bảo an toàn. Các hộ đã bị ngập lụt các năm trước, đặc biệt là vùng trũng, vùng núi cao có nguy cơ sạt lở thì chủ động di chuyển đồ đoàn, tài sản lên chỗ cao đảm bảo an toàn…