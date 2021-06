Mưa lớn gây ngập gần 3.500 ha lúa hè thu ở Nghệ An

Nhà dân tại các xã Mỹ Lý, Phà Đánh, Mường Ải bị sập, sạt lở. Ảnh tư liệu Dương Tình

Theo báo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 2, trong ngày 13/6, mưa lớn đã gây ngập 3.463 ha lúa hè thu, trong đó có 1.292 ha lúa mới xuống giống, tập trung ở các huyện Đô Lương, Yên Thành…

Mưa cũng đã làm ngập 368 ha rau màu, có 1.900 ha cây vừng bị ảnh hưởng năng suất. Diện tích thủy sản bị ngập 71 ha (chủ yếu nuôi trồng thủy sản nước ngọt). Mưa lớn làm sạt lở kênh thủy lợi tại một số địa phương, làm đổ sập một số nhà dân ở huyện Kỳ Sơn.

Đặc biệt, mưa lớn làm 2 bè mảng của ngư dân tỉnh Thanh Hóa trôi dạt vào phía Nam đảo Mê vùng biển Nghệ An. Tàu cá tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và cứu được 1 ngư dân, sau đó bàn giao cho lực lượng biên phòng Nghệ An. Hiện còn 1 bè mảng và 1 ngư dân đang mất tích trên biển, lực lượng biên phòng Nghệ An đang tích cực tìm kiếm.

Đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa lũ, Chi cục Thủy lợi khuyến cáo các địa phương, ngành liên quan, rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn làm ngập hàng trăm ha lúa ở Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Các địa phương kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.