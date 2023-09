(Baonghean.vn) -Mưa lớn tại Nghệ An từ ngày 25/9 đến nay đã gây ngập lụt ở một số địa phương của tỉnh Nghệ An, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc do dòng chảy.