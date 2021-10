Mưa lớn gây ngập sâu nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A

Ghi nhận vào lúc 14h chiều ngày 5/10, từ Km 393+760 đến 394+100, đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Xuân (Thị xã Hoàng Mai) nước ngập sâu từ 30 - 40 cm. Theo đó, các phương tiện, nhất là ô tô gầm thấp, xe máy di chuyển rất khó khăn.

Từ Km 393+760 đến 394+100, đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Xuân (Thị xã Hoàng Mai) nước ngập sâu từ 30- 40 cm. Ảnh: Đ.L

Nguyên nhân gây ngập được xác định do mưa liên tục trong nhiều giờ, với lượng mưa lớn. Ảnh: Đ.L

Ngay tại thời điểm mưa to, cùng với phối hợp lực lượng Công an thị xã, Cục quản lý đường bộ 2, Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên trên tuyến, đặc biệt là trên đoạn đường này để kịp thời phân luồng cho các phương tiện giao thông di chuyển không để ùn tắc.

Trạm CSGT Diễn Châu bố trí lực lượng để kịp thời phân luồng cho các phương tiện giao thông di chuyển không để ùn tắc. Ảnh: Đ.L