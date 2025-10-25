Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại thành phố Huế Lượng mưa lên tới 250mm chỉ trong một đêm đã khiến nhiều khu vực ở TP. Huế chìm trong nước, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Sáng nay, nhiều khu vực tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua. Theo dữ liệu ghi nhận, tổng lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm, gây quá tải cho hệ thống thoát nước đô thị.

Trận mưa với cường độ cao và dồn dập đã biến nhiều tuyến đường chính cũng như các khu dân cư thành sông, khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số tuyến đường trung tâm bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy, gây cản trở giao thông cục bộ trong giờ cao điểm buổi sáng.

Tình trạng ngập lụt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân, đặc biệt là tại các vùng trũng thấp. Hiện tượng mưa lớn này nằm trong hình thái thời tiết chung đang ảnh hưởng đến toàn khu vực miền Trung, với nhiều địa phương khác cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Cơ quan chức năng địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.