Mưa lớn gây ngập úng hơn 35 ha lúa ở thị xã Hoàng Mai

Trên 35 ha lúa bị ngập úng thuộc khối Sĩ Tân, phường Quỳnh Dị, lúa bị ngập úng nặng. Ảnh: P.V

Diện tích lúa bị ngập úng đều thuộc khối Sĩ Tân, phường Quỳnh Dị. Theo quan sát thấy một số diện tích đã ngập lút cả ngọn lúa, người dân còn mang cả lưới bát quái ra ruộng lúa để bắt cá. Ông Trần Văn Tiến ở khối Sĩ Tân chia sẻ: Cần phải có giải pháp để tiêu thoát nước kịp thời trong chiều nay, nếu để ngập úng qua đêm nhiều diện tích sẽ bị ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa.



Một số diện tích ngập gần đến ngọn. Ảnh: PV Người dân đưa lưới bát quái bắt cá khu vực lúa ngập nước. Ảnh: PV

Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai cho biết: Nguyên nhân gây ngập úng là do mưa lớn, đặc biệt khu vực này do thi công một số hạng mục công trình xây dựng khu vực hành chính thị xã Hoàng Mai nên bị ách tắc, nước không thể tiêu thoát. Chúng tôi sẽ có phương án để tiêu thoát nước ngay trong chiều nay để giảm thiểu hư hỏng lúa do ngập nước.