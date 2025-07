Kinh tế Mưa lớn gây sạt lở, đứt gãy giao thông ở xã Chiêu Lưu Mưa lớn từ đêm 5 và 6/7, đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, ngập nước trên một số tuyến đường giao thông của xã vùng cao Chiêu Lưu (Nghệ An).

Trong sáng nay (7/7), tuyến đường từ Chiêu Lưu đi Bảo Thắng (cũ) đang ách tắc do sạt lở đất. Ảnh: CSCC

Sáng nay (7/7), ông Lô Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã có nhiều điểm sạt lở đất gây ách tắc giao thông và nhiều điểm tràn bị ngập nước do mưa lũ. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 5 hộ dân bị ảnh hưởng, do mưa lớn gây ra.

Một hộ dân trên địa bàn xã Chiêu Lưu bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: CSCC

Một điểm sạt lở đất trên tuyến đường của bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu. Ảnh: CSCC

"Từ đêm 5/7, mưa lớn đã xảy ra, gây sạt lở tại nhiều điểm giao thông, địa phương chưa kịp khắc phục thì đêm mồng 6 lại có mưa to, các điểm sạt lở càng nặng thêm. Hiện tại, tuyến đường từ Chiêu Lưu đi Bảo Thắng (cũ) chưa thể qua lại được, do khối lượng đất đá sạt lở lớn và nước khe, suối gây ngập tràn", ông Lô Văn Thái cho hay.

Một điểm tràn trên địa bàn xã Chiêu Lưu bị ngập nước do mưa lũ trong đêm 5 và 6/7. Ảnh: CSCC

Trong sáng nay, chính quyền địa phương xã Chiêu Lưu cắt cử lực lượng túc trực tại các điểm sạt lở đất và ngập nước để hướng dẫn bà con đi lại an toàn. Cùng đó, xã kịp thời thăm hỏi, động viên 5 hộ gia đình bị sạt lở đất đá vào nhà, ở các bản Xiêng Thù, Lưu Thắng và Lưu Tiên, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.