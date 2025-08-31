Kinh tế Mưa lớn, nhiều bản ở vùng cao Nghệ An bị sạt lở, cô lập Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, nhiều khu vực ở miền Tây Nghệ An mưa lớn, đặc biệt, một số tuyến đường, nhà dân bị ngập, sạt lở.

Sáng 31/8, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn xã mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Đến thời điểm hiện tại do mưa lớn kéo dài nên mực nước trên khe, suối đang tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường, nhà dân bị ngập, sạt lở.

Đường vào bản Khổi, xã Tam Thái. Ảnh: L.K

Một nhà dân ở bản Can, xã Tam Thái bị đất, đá tràn xuống làm sập tường. Ảnh: L.K

“Hiện nay, có 7 nhà ở các bản Na Tổng, bản Lũng, bản Can bị hư hại do sạt lở. Có những ngôi nhà bị hàng trăm khối đất, đá tràn xuống làm sập tường. Trong đêm 30/8, chúng tôi phải tổ chức di dời 20 hộ có nguy cơ sạt lở đất tại bản Xốp Nặm đến nơi an toàn”, ông Khánh nói và cho biết, đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng qua, xã phải tổ chức di dời dân để phòng tránh mưa lũ.

Đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã khiến 3 cầu tràn tại các bản Khổi, Xoóng Con, Xốp Nặm bị ngập, người và phương tiện không qua lại được. Tuyến Quốc lộ 7A đi qua địa phận bản Na Tổng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tương tự, các tuyến đường vào đồn biên phòng, đường vào trụ sở UBND xã, đường vào bản Văng Môn bị sạt lở mạnh, gây ách tắc giao thông.

Đường vào bản Văng Môn, xã Tam Thái. Ảnh: L.K

Trường Mầm non Tam Hợp (xã Tam Thái), đang bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ trôi xuống khe Chà Lạp. Ảnh: L.K

Theo ông Lô Dương Khánh, hiện nay, chính quyền xã đang phải phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước tại các khe, suối, điểm cầu tràn, và các khu vực xung yếu thuộc tuyến Quốc lộ 7A, các bản, đặc biệt là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tổ chức cắm biển báo, lập chốt kiểm soát tạm thời không cho người và phương tiện qua lại tại 3 điểm cầu tràn ngập sâu (các bản: Khổi, Xoóng Con, Xốp Nặm). Thông báo trên loa truyền thanh, các nhóm cộng đồng dân cư để người dân nắm bắt tình hình và chủ động ứng phó. UBND xã Tam Thái cũng đã chỉ đạo các bản huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và hội viên các tổ chức, đoàn thể phối hợp hỗ trợ 20 hộ dân di dời đến nơi an toàn, và khơi thông đất, cát tràn vào nhà cho hộ bị sạt lở taluy dương sau nhà.

Sạt lở ở xã Lượng Minh, đất, đá tràn xuống các tuyến đường chính gây chia cắt. Ảnh: Hòa Nguyễn

Tương tự xã Tam Thái, các xã Lượng Minh, Tam Quang… cũng bị mưa to gây sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, 4 bản vùng trong của xã gồm: bản Đửa, Minh Thành, Minh Tiến, Chằm Puông đang bị sạt lở nghiêm trọng, một số tuyến đường bị chia cắt. Hiện nay, xã đang di dời 12 hộ dân do sạt lở.