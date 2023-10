Mưa lớn ở Bắc Trung Bộ kéo dài đến ngày 1/11, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở nhiều nơi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Gió nhẹ.

Theo Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/10 đến 3h ngày 30/10 phổ biến ở Nghệ An và Thanh Hóa 5 - 20mm, có nơi trên 60mm; Hà Tĩnh phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn 200mm như: Đức Hương 226mm, Đức Bồng 200mm,...

Dự báo từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10:

Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa dự báo phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Hà Tĩnh: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Nam Nghệ An: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm như: TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Hưng Nguyên,...

Dự báo lượng mưa chi tiết.

Lượng mưa khu vực Bắc Trung Bộ trong 24 giờ tới.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tại các tỉnh thuộc các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt chú ý các phường thuộc thành phố Vinh (Nghệ An) và các xã thuộc Nghi Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Cụ thể là các huyện sau:

- Nghệ An: TP. Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương;

- Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 30/10)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 23 – 27 o C

- Độ ẩm: 80 – 85%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 22 – 28 o C

- Độ ẩm: 75 – 85%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 24 – 27 o C

- Độ ẩm: 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 24 – 27 o C

- Độ ẩm: 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Gió nhẹ.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.