Mưa lớn, sạt lở đất đe dọa sập nhà dân

Các lực lượng tham gia ứng cứu chống sạt lở nhà dân ở phường Quỳnh Phương. Ảnh: Phương Linh Vào khoảng 18h 30’ ngày 05/10, do mưa to kéo dài, tại địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đã xẩy ra sạt lở đất , gây sụt lún, ảnh hưởng tới ngôi nhà của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mùi, sinh năm 1963, ở khối Quyết Tiến.Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã khẩn trương cử cán bộ chiến sỹ tham gia cùng các lực lượng, nhân dân địa phương tích cực ứng cứu.

Mặc dù thời tiết mưa to, trời tối, cán bộ chiến sỹ đơn vị và nhân dân đã khẩn trương đóng các bao cát, vận chuyển đắp vào các vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho nhà ở của gia đình ông Mùi.

Hiện, ngoài việc đảm bảo an toàn cho nhà ở của gia đình ông Mùi, lực lượng chức năng còn tiến hành khảo sát các vị trí xung yếu có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các hộ dân xung quanh, nhằm có phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lụt gây ra.