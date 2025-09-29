Kinh tế Mưa lớn trên diện rộng và cảnh báo ngập lụt ở Nghệ An Trong 06 giờ qua (từ 21 giờ ngày 28/09 đến 03 giờ ngày 29/09), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng: 176mm, Nông Trường 15: 155.8mm, Thanh Thủy: 121.2mm, Vinh: 120.2mm,…..

Theo tin phát lúc 03h ngày 29/9 từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, đợt mưa nàynguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: khả năng kéo dài đến hết ngày 29/9.

Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,8m, có nơi cao hơn 0,8m

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.