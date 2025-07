Kinh tế

Mưa lũ chia cắt nhiều đồn biên phòng và xã biên giới Nghệ An, lực lượng bộ đội căng mình giúp dân khắc phục hậu quả

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 21 đến sáng nay 23/7, trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra mưa to đến rất to, nước lũ lên nhanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân cũng như các đơn vị Bộ đội Biên phòng.