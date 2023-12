Mua ma túy về chia nhỏ giấu trong loa nghe nhạc và ô thông gió cửa sổ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi mua ma túy về, Ngô Đức Thành đã chia nhỏ và cất giấu vào loa, ô thông gió cửa sổ phòng khách… Do chưa tìm được người bán, Thành lấy ra sử dụng dần. Khi lực lượng công an kiểm tra hành chính, test ma túy qua nước tiểu, Thành đã thú nhận hành vi của mình.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Đức Thành (SN 1979, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng thể hiện, năm 2021, Ngô Đức Thành được những người bạn nghiện ma túy cho số điện thoại của một người đàn ông dân tộc Mông bán “hàng” ở Quế Phong. Khoảng tháng 5/2021, Thành liên lạc với người đàn ông này hỏi mua 30 gói ma túy (dạng hồng phiến) nhằm mục đích đưa về TP Vinh bán kiếm lời.

Người này giới thiệu tên Lu và nói cho Thành biết nếu giao nhận ma túy ở khu vực rừng núi ở Quế Phong thì giá 2 triệu đồng/gói, 30 gói là 60 triệu đồng, Thành đồng ý. Lu hướng dẫn Thành chiều cùng ngày bắt xe khách chạy tuyến TP Vinh – Tri Lễ (Quế Phong), khi qua địa bàn xã Châu Thôn (Quế Phong) thì xuống xe.

Bị cáo Ngô Đức Thành tại toà. Ảnh: Nguyễn Dương

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Thành xuống xe khách, Lu hướng dẫn Thành đi theo mương nước bên đường để lấy ma túy và để tiền lại. Vì mua bán lần đầu nên Lu khuyến mãi cho Thành một ít ma túy đá, Ketamine và ma túy dạng kẹo để làm “hàng” mẫu, đồng thời Lu cũng giảm giá cho Thành 2 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy từ một thanh niên do Lu thuê mang đến, Thành thuê phòng nghỉ tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong rồi hôm sau bắt xe về nhà. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thành cất ma túy trong loa nghe nhạc và ô thông gió cửa sổ của phòng khách. Do chưa tìm được người để bán lại số “hàng” trên nên ngày 27/6/2023, Thành mở 1 gói hồng phiến ra lấy 3-4 viên sử dụng.

Một ngày sau, khi đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), Thành bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, test ma túy qua nước tiểu. Quá trình làm việc với công an, Thành thú nhận mình cất giấu ma túy trong nhà và đang tìm người bán lại, lực lượng công an sau đó thực hiện khám xét khẩn cấp và thu toàn bộ số ma túy gồm 429,9g hồng phiến; 3,27g thuốc lắc; 27,17g ma túy đá; 0,85g Ketamine; 2 cân tiểu ly điện tử.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Đức Thành thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi dưỡng mẹ già và các con nhỏ.

Trong vụ án này có người tên là Lu nhưng do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Thành 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.