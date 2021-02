Mua pháo về cất giấu ở chuồng trâu, bị cáo có 1 tiền án về tàng trữ hàng cấm lĩnh án tù

Vào sáng 19/12/2020, Sự đi xe bus từ nhà đến khu vực ngã ba thị trấn Diễn Châu chơi thì gặp một người đàn ông không quen biết. Tại đây, người này hỏi Lê Văn Sự có mua pháo hoa loại 36 quả không, thì Sự đồng ý mua 13 hộp pháo với giá 400.000 đồng/hộp. Sau đó, người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen (không gắn biển số) đi đâu không rõ và 10 phút sau quay lại, đưa cho Sự 01 bì xác rắn bên trong chứa 13 hộp pháo hoa.

Bị cáo Lê Văn Sự. Ảnh: Phương Hảo Lê Văn Sự cầm bì xác rắn và đưa cho người đàn ông đó 5.200.000 đồng rồi bắt xe bus đi về nhà. Sau khi về đến nhà, Sự đưa bì xác rắn đựng pháo cất giấu trên chuồng trâu.



Đến khoảng 19 giờ ngày 20/12/2020, nhận được tin báo quần chúng, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Sự, phát hiện trên ràn trâu trong nhà có 01 bì xác rắn, bên trong có 13 khối hình hộp chữ nhật có đặc điểm, kích thước tương đồng nhau 14x14x10 cm; mỗi hộp đều được bọc bằng giấy da màu sắc có in nhiều dòng chữ nước ngoài; trên mỗi hộp đều có ký hiệu C0843. Bên trong mỗi khối hình hộp chữ nhật đều có 36 khối hình trụ tròn kích thước 2,4x10 cm; các khối hình trụ tròn được kết nối bởi một sợi dây màu trắng xám và mô màu hồng (nghi là dây cháy chậm). Tất cả 13 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ. Lực lượng Công an đã tiến hành niêm phong vật chứng về trụ sở.

Lợi dụng sơ hở, Lê Văn Sự đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Sự đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đầu thú, thừa nhận đó là số pháo hoa mà Sự đã mua về để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 22/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã thành lập Hội đồng mở niêm phong xác định khối lượng, lấy mẫu giám định kết luận: Các mẫu vật gửi tới giám định đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ.

Trước đó, ngày 16/12/2019, Lê Văn Sự bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Kết thúc phiên tòa, tổng hợp với hình phạt tại bản án lần trước, hội đồng xét xử tuyên án Lê Văn Sự 19 tháng tù giam.