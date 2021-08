Mua trang phục công an, thuê sim “tứ quý” để lừa đảo

Ngày 2/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bành Quốc Khánh (SN 1993), quê tỉnh Nghệ An, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Là đối tượng không có công việc ổn định nhưng với tài ăn nói, Bành Quốc Khánh đã nhiều lần lừa đảo bằng các hình thức khác nhau. Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 7 tháng: từ tháng 5 đến tháng 12/2020 Khánh đã 17 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh số tiền 587 triệu đồng.

Chân dung bị cáo lừa đảo Bành Quốc Khánh. Ảnh: Trần Vũ Trong đó, Khánh đã 14 lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh Nguyễn V. D. (trú huyện Nghĩa Đàn) bằng hình thức lừa bán gỗ mít. Để anh D. tin tưởng, Khánh gửi hình ảnh, video cây mít bán với giá rẻ. Dù là dân kinh doanh, nhưng vì cả tin anh D. đã 14 lần chuyển cho Khánh 310 triệu đồng.



Bành Quốc Khánh còn đặt mua trên mạng bộ quần áo công an với cấp bậc Trung úy, sau đó tự xưng là cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An lừa đảo bà Trương Thị T. (trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) chiếm đoạt 200 triệu đồng. Hình thức mà Khánh lừa đảo là “nổ” có khả năng đấu giá cho bà T. 1 lô đất ở xã Quỳnh Lập. Tin tưởng vào “mác” công an của Khánh lại biết đây là người con gái mình yêu nên bà T. đã đưa tiền và mất trắng.

Ngoài ra, Khánh còn lừa đảo 2 người khác ở Hà Tĩnh bằng hình thức thuê sim số đẹp “tứ quý” rồi lừa chạy các dự án xây dựng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Khánh khai số tiền lừa đảo được đã chi tiêu hết. Trước mặt các bị hại, bị cáo gửi lời xin lỗi.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn, HĐXX tuyên phạt Bành Quốc Khánh 10 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại (được trừ đi khoản tiền đã bồi thường).