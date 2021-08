Mùa Vu Lan đặc biệt trên quê hương Nghệ An

Sinh hoạt online, trực tuyến

Khi du nhập vào Việt Nam, văn hóa Phật giáo đã "hóa thân" vào nếp cảm, nếp nghĩ của người Việt, ngày lễ Vu Lan đã trùng với Rằm tháng Bảy – Tết Trung nguyên. Với những giá trị tinh thần to lớn, lễ Vu Lan đã góp phần duy trì và củng cố đạo đức gia đình, đề cao chữ hiếu để khuyên răn, giáo dục, định hướng nhân cách. Ngày Vu Lan còn là ngày xá tội vong nhân: "Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân" là quan niệm bao dung, thể hiện lòng vị tha đối với đồng loại.

Chùa Cổ Am cũng thông báo: “Quý vị ơi! Tháng bảy - Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu đến rồi. Thế nhưng vì tình hình dịch bệnh mà thêm một mùa Vu Lan nữa chúng ta lại không được tề tựu cùng nhau để tưởng nhớ đến sự kiện tốt đẹp ấy. Để mọi người vừa yên tâm đề cao tinh thần chống dịch, vừa được tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, chùa sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan theo hình thức trực tuyến để mọi người cùng tham dự qua màn hình máy tính hoặc điện thoại”.

Trước tình hình đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã có thông báo hướng dẫn tổ chức lễ Vu Lan Phật lịch 2565, đề nghị tăng ni, phật tử các chùa tiếp tục thực hiện cấm túc, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và hồi hướng tới tổ tiên, anh hùng liệt sỹ, cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ; không tập trung đông người, vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho phật tử và nhân dân trong mùa tri ân, báo hiếu.

Những năm trước đại lễ Vu Lan ở Nghệ An diễn ra trong điều kiện hết sức thuận lợi. Các chùa trong tỉnh long trọng tổ chức đại lễ thu hút hàng nghìn người tham gia, tạo nên dấu ấn văn hóa Phật giáo đặc biệt trong cộng đồng.

Lễ Vu Lan báo hiếu và thắp nến tri ân trực tuyến tại chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương

Từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, các chùa trong tỉnh đồng loạt tụng kinh Vu Lan, kinh Dược sư trực tuyến hàng đêm, nhiều chùa đã tổ chức lễ Vu Lan online, trong đó chùa Cổ Am (Diễn Châu) là một trong những chùa tổ chức sớm nhất với chương trình lễ Vu Lan và thắp nến tri ân đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và bà con phật tử.

Cùng với đàn tràng trang nghiêm kính cẩn, lung linh những ngọn nến xếp thành bông hoa sen lớn và dòng chữ “Vu Lan 2021”, là những chia sẻ xúc động của các chư tăng về công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đạo làm con, nghĩa tri ân và báo ân.

Bên cạnh tri ân đức Phật, tổ sư, các bậc sinh thành, anh hùng liệt sỹ… đàn tràng đã dành những giây phút lắng đọng nhất để tri ân những người thầy thuốc, những chiến sỹ công an, bộ đội, các đoàn viên, thanh niên… đã và đang ngày đêm hết mình xả thân vì sức khỏe cộng đồng.

Những bông hồng tươi thắm mang theo lời cầu nguyện linh thiêng cũng được các chư tăng nhân danh phật tử gửi đến các lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Đại diện chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) trao quà hỗ trợ chống dịch cho xã Nam Anh. Ảnh: Văn Quyết

Tại chùa Gám (Yên Thành) đã tổ chức khóa lễ tụng kinh Rằm tháng 7 trực tuyến cầu nguyện quốc thái dân an và cầu siêu cho những người dân vong tử nạn do đại dịch Covid-19 trong không khí linh thiêng xúc động. Với tinh thần “Khởi tâm tu tập tạo năng lượng lành nguyện cầu cho đất nước dịch bệnh sớm tiêu trừ để cuộc sống được ổn định, người người, nhà nhà thật bình an, ông bà, cha mẹ thọ trường, vợ chồng con cái mạnh khỏe, đồng thời siêu tiến tổ tiên và chư linh trong gia tộc”...