Mùa Xuân và những hoài niệm…

Ông Phan Văn Quý: Vào những năm 1970 - 1971, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước sang giai đoạn mới đầy cam go, ác liệt. Tại huyện Yên Thành quê tôi nói riêng và nhiều địa phương trong cả nước nói chung, thanh niên nô nức đăng ký nhập ngũ với mong muốn cháy bỏng là góp phần nhỏ bé để bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh hùng LLVT Phan Văn Quý (giữa) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: CTV

P.V: Ông có nhớ những kỷ niệm vào ngày nhập ngũ không?

Ông Phan Văn Quý: Đó là một ngày Đông rét buốt, hàng trăm thanh niên của huyện Yên Thành chúng tôi ngay ngắn xếp hàng trong đội ngũ của những người ra trận, bắt đầu thực hiện lý tưởng của lớp thanh niên lúc bấy giờ: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Trước sự lưu luyến của người thân, đội hình tân binh chúng tôi được tập trung tại sân bóng của xã Hợp Thành để huyện bàn giao cho các đơn vị quân đội. Mọi người rất xúc động khi được nghe ông Nguyễn Bá Tờn - Chủ tịch huyện, một thương binh nặng thời chống Pháp nói chuyện, động viên. Ban tổ chức buổi tiễn quân còn cho đọc các bài thơ, biểu diễn các bài hát về đề tài người lính: “Anh bộ đội ơi anh bộ đội/Quê hương anh từ chín suối mười sông…”.

Những câu thơ mà cô gái phòng văn hóa huyện ngâm trong buổi chia tay quê nhà ấy vẫn còn vang vọng mãi, theo chân tôi ra chiến trường, và cho tới tận bây giờ… Chiều Đông ấy, bịn rịn chia tay quê hương và gia đình, đoàn tân binh chúng tôi lên xe, hành quân vào Quảng Bình rồi lần lượt được biên chế về các đơn vị.

Trao tài trợ để xây dựng trạm xá cho xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ảnh: CTV

P.V: 50 năm đã trôi qua, nhưng chắc hẳn những năm tháng quân ngũ, nhất là khoảng thời gian ở chiến trường luôn là kỷ niệm đáng trân trọng, thưa ông?



Ông Phan Văn Quý: Chúng tôi chỉ là “hậu duệ” của lính Trường Sơn. Mới vào chiến trường, nghe những câu thơ của các anh chị đi trước để lại mà đã thấy chiến tranh ác liệt, tàn khốc vô cùng: “Em ơi đi lấy chồng đi. Anh qua Tha Mé, có đi không về”. Đó là những trọng điểm như Tha Mé, ngầm Ta Lê, ngã ba Lùm Bùm... Đó là những hố bom chằng chịt như bước chân thú rừng, những cánh rừng cháy trụi chỉ còn lưa thưa lá vì chất độc da cam và bom đạn. Trong sự ác liệt ấy, tôi còn chứng kiến biết bao tấm gương kiên cường, dũng cảm của đồng chí, đồng đội. Bản thân tôi cũng đã nghĩ có thể hôm nay mình chưa chết, nhưng cái chết có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù không ít lần cận kề sinh tử nhưng khi gặp lại đồng đội, chúng tôi lại quên đi tất cả với tinh thần lạc quan yêu đời. Không biết bao câu chuyện trên các cung đường chúng tôi kể cho nhau nghe, cười vang cả khu rừng. Với tôi, một điều may mắn là thời gian ở chiến trường Trường Sơn, có một số anh em ở huyện Yên Thành cùng đơn vị, thỉnh thoảng gặp gỡ, cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Có những anh em khác đơn vị, dù gặp thoáng qua nhau trên đường hành quân, chỉ kịp vẫy tay chào nhau qua cửa xe ô tô mà sao vấn vương đến lạ. Hình bóng quê hương hiện hữu qua dáng hình đồng đội là sức mạnh vô hình giúp chúng tôi nỗ lực hơn để đi qua các mùa chiến dịch nối tiếp nhau.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đồng đội CCB huyện Yên Thành. Ảnh: CTV

P.V: Sau này khi trở về với cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh có hoạt động kết nối nghĩa tình đồng đội như thế nào, thưa ông?

Ông Phan Văn Quý: Đến nay, những chiến sĩ huyện Yên Thành năm xưa người còn, người mất. Dù đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng chúng tôi luôn xác định bản thân vẫn là người lính để sống và làm việc quãng thời gian còn lại xứng đáng với danh xưng Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân trao tặng.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày những người lính huyện Yên Thành lên đường ra trận, tôi và doanh nghiệp mình phụ trách đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng quà động viên hơn một trăm đồng đội cùng nhập ngũ và chia lửa trên chiến trường năm nào.

P.V: Được biết, nhiều năm qua ông và doanh nghiệp của mình đã tài trợ hàng chục tỷ đồng với nhiều dự án có ý nghĩa cho công tác an sinh xã hội của quê hương, trước thềm năm mới, với sự đổi mới và phát triển của tỉnh nhà, ông có những dự định gì tiếp theo?

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, với công suất 8 triệu tấn/năm, là cảng lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: CTV

Ông Phan Văn Quý: Tháng 7/2021 vừa qua, đơn vị chúng tôi đã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Trong những năm qua, chúng tôi đã kiên định tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực chính là: Công nghiệp, Tổng thầu và Bất động sản với những dự án như: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận), Nhà máy điện gió Thái Hòa (Bình Thuận), Khu du lịch Hương Tiên Động (Hòa Bình)...



Sau khi có một số thành công bước đầu của các dự án nói trên, chúng tôi đã đề nghị và được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư dự án Cảng Quốc tế Đông Hồi bên cạnh Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, thuộc thị xã Hoàng Mai. Tập đoàn chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch khảo sát và báo cáo với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An). Gần đây, chúng tôi cùng với đối tác đã đề nghị với UBND tỉnh Nghệ An và Chính phủ cho phép được tham gia nghiên cứu đầu tư nhà máy điện khí LNG tại tỉnh nhà.

Cũng như bao người con xa quê khác, chúng tôi luôn mong ngóng những tin vui của quê hương và muốn góp một phần nhỏ bé để xây dựng Nghệ An - quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, như câu ca thuở nào: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”.

P.V: Xin cảm ơn ông và xin chúc cho những dự định của ông thành công tốt đẹp!