Pháp luật Mức phạt người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo Nghị định 168 Chị Trần Thị Hiền (trú tại phường Thành Vinh) gửi câu hỏi: Theo quy định hiện hành, người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi sẽ bị xử phạt tùy theo loại phương tiện và độ tuổi của người vi phạm.

Cụ thể, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên hoặc xe máy điện có công suất động cơ từ 4kW trở lên, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự ô tô, mức phạt tăng lên từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Trạm CSGT Diễn Châu xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh tư liệu: PV

Ngoài ra, cha mẹ hoặc người giám hộ để con em mình điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cũng bị xử phạt theo quy định về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Việc tuân thủ quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện không chỉ để tránh bị phạt, mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm luật giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.