Thứ Sáu, 12/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Mức phạt người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo Nghị định 168

PV 12/09/2025 17:29

Chị Trần Thị Hiền (trú tại phường Thành Vinh) gửi câu hỏi: Theo quy định hiện hành, người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi sẽ bị xử phạt tùy theo loại phương tiện và độ tuổi của người vi phạm.

Cụ thể, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên hoặc xe máy điện có công suất động cơ từ 4kW trở lên, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự ô tô, mức phạt tăng lên từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

09.ảnh pv
Trạm CSGT Diễn Châu xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh tư liệu: PV

Ngoài ra, cha mẹ hoặc người giám hộ để con em mình điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cũng bị xử phạt theo quy định về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Việc tuân thủ quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện không chỉ để tránh bị phạt, mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm luật giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn gây rối trong đêm

Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn gây rối trong đêm

Đọc tiếp

Kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn gây rối trong đêm

Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn gây rối trong đêm

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Mức phạt người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo Nghị định 168

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO