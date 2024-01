Mức phụ cấp mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Nghệ An có hiệu lực từ 1/1/2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An áp dụng mức phụ cấp mới cho 20 chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, bản.

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 21/2023/NQ -HĐND, quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Cán bộ thôn Vinh Ân, xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) trao đổi với tổ trưởng tổ tự quản về việc duy trì hệ thống thoát nước thải chăn nuôi và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh tư liệu: MH

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 17 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng (đã bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) từ 1,3 đến 1,5 lần mức lương cơ sở.

Cụ thể, các chức danh: Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Quản lý Nhà văn hóa - Đài truyền thanh, Thú ý, Bảo vệ thực vật – Khuyến nông – Khuyến công – Khuyến lâm – Khuyến ngư, Thủ quỹ, Quản lý trật tự xây dựng – Giao thông – Môi trường hoặc Quy tắc đô thị, Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường, thị trấn) được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Còn người đảm nhận chức danh Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường, thị trấn) được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,3 lần mức lương cơ sở.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, khối bản gồm 3 chức danh là: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/xóm/khối/bản, Trưởng ban công tác mặt trận có mức phụ cấp mới như sau:

Bí thư chi bộ và Trưởng thôn/xóm/khối bản tại các thôn, xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới thì có mức phụ cấp hàng tháng bằng 2,1 lần mức lương cơ sở; tại các thôn, xóm, khối, bản còn lại bằng 1,6 lần mức lương cơ sở.

Đối với người đảm nhận chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận tại các thôn, xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới có mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,8 lần mức lương cơ sở; tại các thôn, xóm, khối, bản còn lại bằng 1,3 lần mức lương cơ sở.

Nghị quyết số 21/2023/NQ -HĐND còn quy định chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản.

Cụ thể, tại các thôn, xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới thì Công an viên - Phó trưởng thôn/xóm/bản có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,1 lần; Thôn đội trưởng có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,8 lần; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,33 lần, so với mức lương cơ sở.

Tại các thôn, xóm, khối, bản còn lại, Công an viên - Phó trưởng thôn/xóm/bản có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,95 lần; Thôn đội trưởng có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,28 lần, so với mức lương cơ sở.

Người đảm nhận chức danh Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố - Phó Trưởng khối có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,75 lần; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,45 lần mức lương cơ sở.

Nhân viên y tế thôn, xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số tại các xã khó khăn theo quy định của Chính phủ có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,65 lần mức lương cơ sở và được hỗ trợ thêm 150 ngàn đồng/tháng.

Nhân viên y tế thôn, xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số tại các xã còn lại và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế tại các phường, thị trấn có mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,45 lần mức lương cơ sở và được hỗ trợ thêm 150 ngàn đồng/tháng.