Mức tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đứng thứ 22 của cả nước

Điểm cầu chính buổi họp báo tại Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021, ông Nguyễn Trường Sơn - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho rằng, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh cơ bản ổn định, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá.



Mức tăng trưởng (GRDP) năm 2021 tăng 6.2% (quý I tăng 9,88%, quý II tăng 5,49%, quý III tăng 2,7%, quý IV tăng 7,44%), đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 22 của cả nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đây là mức tăng trưởng ấn tượng, là thành công lớn của tỉnh.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,59%; khu vực dịch vụ tăng 1,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,53%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 16,01% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 17/12/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.872 doanh nghiệp, tăng 3,14% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 20.098 tỷ đồng, tăng 29,99%.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Cục trưởng Cục Thống kê công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2021 ước đạt 66.849 tỷ đồng, giảm 2,63% với năm ngoái. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 5.130 tỷ đồng, giảm 30,9% so với năm ngoái.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước tính đạt 18.057 tỷ đồng, vượt 28,64% dự toán, tăng 1,23% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.398 tỷ đồng, vượt 28,29% dự toán, bằng 98,44% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.655 tỷ đồng, vượt 32,4% dự toán, tăng 40,47% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 27.984 tỷ đồng.

Ước tính đến cuối năm 2021, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 175.291 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh cả năm ước đạt hơn 82.953 tỷ đồng. Bình quân năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,37% so với năm 2020.

Buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Bằng Dân số trung bình tỉnh năm 2021 ước đạt 3,415,9 triệu người, đứng thứ 4 cả nước. Trong đó, có hơn 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động, hàng năm bổ sung hơn 30.000 người và đang ở trong thời kỳ “dân số vàng”. Dự ước năm 2021 đã giải quyết việc làm cho 38.850 người. Về giáo dục, tỉnh có 5 huy chương quốc tế và khu vực, 81 giải học sinh giỏi quốc gia.



Năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người, bị thương 146 người, ước thiệt hại 2,69 tỷ đồng. Cả năm đã xảy ra 1.435 vụ phạm pháp kinh tế, giảm 22,01%, với 1.859 đối tượng. Phạm pháp hình sự xảy ra 1.242 vụ, giảm 82 vụ, với 1.882 đối tượng./.