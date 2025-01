Văn hóa Mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 làm gì để thu hút tài lộc, may mắn cả năm Theo phong tục truyền thống, ngày đầu năm mới có ý nghĩa rất lớn, vì được cho là ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh trong năm. Vì vậy, Báo Đắk Nông sẽ chia sẻ với bạn những hoạt động nên làm vào mùng 1 Tết để thu hút tài lộc và vận may suốt cả năm 2025.

Mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 làm gì để thu hút tài lộc, may mắn cả năm

Thắp hương ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ

Đây là một nghi lễ quan trọng trong văn hóa dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta.

Ngày đầu năm, thắp hương cúng tổ tiên không chỉ giúp tưởng nhớ công lao của ông bà mà còn cầu mong họ ban phúc cho một năm mới bình an, suôn sẻ. Điều này không phải là mê tín mà là một tín ngưỡng mang đậm giá trị tâm linh.

Đi lễ chùa đầu năm Tết

Hái lộc đầu năm và đi chùa vào sáng mùng 1 là phong tục phổ biến tại Việt Nam. Đây là cách để cầu mong sức khỏe, tài lộc, và mọi điều tốt đẹp trong năm mới.

Ngoài ra, việc gieo quẻ đầu năm cũng giúp mọi người có cái nhìn tổng quan về vận mệnh, công việc và những thử thách có thể gặp phải trong năm.

Đến chùa không chỉ là cầu xin may mắn mà còn là dịp để thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng không khí tươi mới của năm mới.

Tảo mộ đầu năm thể hiện lòng hiếu thảo

Tảo mộ vào mùng 1 Tết cũng là một phần không thể thiếu trong các gia đình Việt.

Việc dọn dẹp, chăm sóc mộ phần giúp gia đình cảm thấy gần gũi và gắn kết với nguồn cội, đồng thời cầu mong sự bảo vệ, phù hộ của tổ tiên trong năm mới.

Chúc Tết đầu năm

Tục chúc Tết vào sáng mùng 1 là dịp để mọi người gửi lời chúc mừng, chúc tài lộc và sức khỏe đến nhau.

Lì xì Tết

Lì xì vào đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt. Những bao lì xì đỏ mang lời chúc may mắn, tài lộc cho năm mới.

Đây là dịp để các bậc cha mẹ, ông bà chúc phúc cho con cháu, đồng thời bạn bè cũng thể hiện tình cảm yêu mến qua những món quà lì xì nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Mua muối đầu năm mang lại may mắn

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là một trong những tục lệ truyền thống của người Việt.

Ngoài ra, muối còn giúp xua đuổi những điều không may, giúp cho năm mới trở nên tươi sáng và may mắn hơn.

Xông đất đầu năm khai xuân

Xông đất đầu năm là phong tục mang ý nghĩa khai xuân, cầu mong một năm thuận lợi. Người đến xông đất là người đầu tiên bước vào nhà trong ngày Tết và được cho là người mang lại may mắn cho gia chủ.

Xuất hành và hái lộc đầu năm

Xuất hành vào đầu năm để tìm kiếm vận may là một phong tục phổ biến. Việc chọn ngày tốt, giờ đẹp và hướng xuất hành may mắn giúp gia chủ đón nhận vận khí tốt trong suốt năm mới.

Đồng thời, việc hái lộc từ cây đa, cây si tại các đền, chùa cũng là cách để mong ước sự tài lộc, may mắn trong năm mới.

Mặc đồ đỏ mùng 1 Tết

Màu đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc và thịnh vượng, là màu sắc giúp xua đuổi điềm xui, mang lại niềm tin vào một năm mới suôn sẻ.

Ăn những món ăn may mắn vào mùng 1 Tết

Những món ăn này không chỉ mang ý nghĩa về nguồn gốc, đất đai mà còn là biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

Tưới nước cho cây trong nhà vào mùng 1 Tết

Để khởi đầu năm mới với nhiều may mắn và thành công, một phong tục truyền thống vào sáng mùng 1 là tưới nước cho tất cả cây cối trong nhà.

Nguồn nước trong sạch được dùng để chăm sóc cây, đồng thời cũng giúp tẩy rửa những điều không may mắn, thu hút sự thịnh vượng và tài lộc vào nhà.

Ngoài ý nghĩa về sự phát triển của cây cối, việc tưới cây vào ngày đầu năm cũng gắn liền với truyền thuyết về Thủy Thần. Theo phong tục dân gian, ngày mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng là sinh nhật của Thủy Thần, và hành động tưới nước cho cây như một cách để tri ân và gửi lời chúc tốt đẹp đến vị thần này, nhắc nhớ công ơn bảo vệ của Thủy Thần đối với gia đình.

Ý nghĩa của những việc làm trong ngày mùng 1 Tết 2025

Theo truyền thống dân gian, ngày mùng 1 Tết không chỉ là ngày mở đầu của năm mới mà còn là dịp đánh dấu sự khởi đầu của mọi điều. Đây là thời điểm quan trọng để mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống, mang đến cơ hội và hy vọng cho mỗi cá nhân.

Vì vậy, để thu hút tài lộc và may mắn, đồng thời tránh khỏi những điều không may trong suốt năm, những hành động vào sáng mùng 1 luôn được chú trọng. Người ta tin rằng, trong ngày đầu năm, việc thực hiện các hành động mang tính may mắn sẽ góp phần đem lại một năm thành công, bình an. Đây cũng là những lời dạy quý báu mà ông bà, cha mẹ luôn nhắc nhở con cháu trong gia đình.

Những điều cần kiêng kỵ trong ngày đầu năm Ất Tỵ 2025

Ngoài những việc nên làm trong ngày mùng 1 Tết, bạn cũng cần chú ý đến những điều cần kiêng kỵ để tránh gặp phải vận xui, giúp năm mới luôn thuận lợi, đầy may mắn và tài lộc.

Tránh gọi người khác dậy vào sáng mùng 1, vì theo truyền thống, hành động này sẽ khiến cho người được gọi phải luôn bị thúc giục, không được yên ổn trong cả năm.

Kiêng ngủ dậy muộn, việc ngủ đến trưa trong ngày đầu năm có thể khiến công việc và sự nghiệp trong suốt năm không phát triển thuận lợi.

Tránh quét nhà vào mùng 1, để giữ cho tài lộc và vận may luôn lưu lại trong gia đình.

Không làm vỡ bát đĩa trong ngày đầu năm.

Tránh cãi vã hoặc to tiếng với người khác trong ngày mùng 1.

Không vay mượn nợ vào ngày đầu năm.

Kiêng cho lửa hoặc nước cho người khác, vì lửa và nước tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

Tránh mặc trang phục màu trắng hoặc đen, vì đây là những màu sắc liên quan đến tang tóc, không phù hợp trong không khí tươi vui của năm mới.

Tránh nói những lời xui xẻo, vì những câu nói không may có thể mang đến vận hạn cho năm mới.

Không ăn cháo vào ngày đầu năm, vì theo truyền thống, cháo chỉ dành cho người nghèo. Ăn cháo đầu năm có thể báo hiệu một năm thiếu thốn.

Tránh mở tủ tiền trong ngày mùng 1, vì hành động này có thể khiến tài lộc không được giữ vững trong gia đình suốt năm.