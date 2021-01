Muôn cách chống rét của người dân Nghệ An

Không khí lạnh tăng cường làm nền nhiệt ở Nghệ An suốt mấy ngày qua dao động từ 8 - 11 độ C, thậm chí có nơi 1 - 2 độ C, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày đêm. Tham gia giao thông ngoài đường, để chống rét, mọi người phải mang mặc áo quần dày, găng tay, khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Huy Thư