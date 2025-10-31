Muôn kiểu hóa trang Halloween của các gia đình sao Việt Hòa chung không khí lễ hội, nhiều gia đình nghệ sĩ như Khánh Thi, Việt Hương, Đông Nhi đã chia sẻ những khoảnh khắc hóa trang độc đáo và đáng yêu của các thành viên.

Gia đình Khánh Thi và những màn hóa thân đa dạng

Nhân dịp Halloween, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã chia sẻ loạt ảnh hóa trang ấn tượng. Con gái út Lisa xuất hiện trong hình tượng công chúa Bạch Tuyết với biểu cảm ngộ nghĩnh. Khánh Thi cho biết cô thấy con gái "lém lỉnh" trong tạo hình này, trong khi Phan Hiển bày tỏ mong muốn được làm "chú lùn" chăm sóc cho "nàng Bạch Tuyết".

Con gái Khánh Thi, bé Lisa, trong trang phục công chúa Bạch Tuyết.

Không kém phần thú vị, Phan Hiển và con gái thứ hai, bé Anna, cùng hóa thân thành nhân vật Vô Diện trong bộ phim hoạt hình "Vùng đất linh hồn". Những khoảnh khắc của hai cha con đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng về sự sáng tạo và đáng yêu.

Phan Hiển và con gái Anna trong tạo hình nhân vật Vô Diện.

Gia đình Việt Hương và tạo hình gây bất ngờ của Hoài Phương

Gia đình nghệ sĩ Việt Hương cũng hưởng ứng lễ hội hóa trang. Trong khi Việt Hương và con gái Elyza Phương Vy có tạo hình ấn tượng, sự chú ý lớn nhất lại đổ dồn vào nhạc sĩ Hoài Phương, ông xã của nữ nghệ sĩ.

Con gái Việt Hương, Elyza Phương Vy (trái), được nhận xét có nhiều nét giống mẹ.

Anh đã hóa trang thành một cô gái với váy, tóc giả màu hồng và trang điểm kỹ lưỡng. Việt Hương hài hước cho biết cô "không dám đăng hình" của chồng vì tạo hình quá đặc biệt. Hình ảnh này của nhạc sĩ Hoài Phương đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú.

Nhạc sĩ Hoài Phương trong trang phục giả nữ nhân dịp Halloween.

Dàn sao nhí và những ý tưởng hóa trang độc đáo

Nhiều gia đình sao Việt khác cũng đầu tư trang phục cho các con trong dịp Halloween.

Con gái ca sĩ Pha Lê, bé Ốc, cũng hóa thân thành nhân vật Vô Diện. Nữ ca sĩ chia sẻ cô thích biến con thành những nhân vật độc đáo thay vì hình tượng công chúa thông thường.

Bé Ốc, con gái ca sĩ Pha Lê, trong tạo hình Vô Diện.

Gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng hóa trang cho hai con gái Winnie và Hannie thành ma cà rồng và phù thủy.

Hai con gái của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Winnie và Hannie, trong trang phục Halloween.

Gia đình Salim và con gái, bé Pam, gây chú ý với bộ ảnh lấy cảm hứng từ phim "Đi tìm Nemo".

Gia đình Salim và bé Pam hóa trang theo chủ đề phim "Đi tìm Nemo".

Ngoài ra, con trai ca sĩ Bảo Thy, con trai Á hậu Tú Anh, và con gái ca sĩ Bảo Anh cũng có những bộ trang phục Halloween đáng yêu, thể hiện sự đa dạng trong các ý tưởng hóa trang.

Bảo Thy chia sẻ con trai cô, bé Vic, đã tự chọn bộ trang phục này.

Các nghệ sĩ Việt và màn hóa thân ấn tượng

Không chỉ có các gia đình, nhiều nghệ sĩ cũng tự mình hóa trang để hưởng ứng lễ hội. Cặp đôi Châu Bùi - BinZ nhập vai thành các nhân vật trong bộ phim "Tangled".

Châu Bùi và BinZ hóa thân thành các nhân vật trong phim "Tangled".

Huyền Baby và Hoa hậu Thanh Thủy cũng đăng tải những hình ảnh với tạo hình độc đáo, lần lượt là một phong cách lạ mắt và nhân vật Boa Hancock, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.