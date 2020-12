Mượn sổ đỏ của bố mẹ để tậu nhà phố cổ, giờ Thành Trung đã có tài sản 'khủng' hơn

MC Thành Trung đang dẫn dắt chương trình Cơ hội cho ai trên VTV. Trong số phát sóng tuần này, khi gặp một ứng viên "tuổi trẻ tài cao" mua nhà ở tuổi 26, nam MC cũng ngẫu hứng kể câu chuyện của bản thân và cho biết anh từng liều lĩnh vay tiền ngân hàng, mượn sổ đỏ của bố mẹ để tậu nhà phố cổ ở tuổi 27.

Tự nhận không phải là người có năng khiếu kinh doanh, tuy nhiên Thành Trung đã mạnh bạo mua nhà từ năm 27 tuổi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người có năng khiếu về kinh doanh, cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ mua nhà cho riêng mình. Nhưng tôi đã mua được ở năm 27 tuổi. Năm đấy tôi mua 1 căn nhà vào khoảng 800 triệu đồng ở trên phố cổ Hà Nội, cạnh nhà bố mẹ tôi.

Lúc đó, tôi chỉ có khoảng hơn 200 triệu đi làm để dành được. Tôi cực kỳ ghét vay mượn, nhưng lúc đó tôi đã liều lĩnh vay ngân hàng, mượn sổ đỏ của bố mẹ. Đó là căn nhà đầu tiên của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá đó là một cột mốc thành công của một con người. Với tôi, thành công là hơn chính mình của ngày hôm qua. Và tôi tự nhận là mình thành công với chính mình", Thành Trung kể.

Gật gù trước chia sẻ của Thành Trung, sếp Nguyễn Tuấn Lương trong chương trình đã đúc kết một cách hài hước: “Nợ nần chính là động lực để làm việc”. Phát ngôn của sếp Lương khiến những đồng đội "ghế nóng" bật cười.

Tậu được căn nhà phố cổ đã là một thành quả vô cùng lớn nhưng đến giờ Thành Trung còn có tài sản "khủng" hơn nhiều. Anh và bà xã Ngọc Hương - cựu tiếp viên hàng không đang sống trong một cơ ngơi đồ sộ. Đó là căn penthouse rộng 260m2, ước tính trị giá 18 tỷ đồng.



Vì luôn muốn có một căn nhà rộng để các con có thể thoải mái nô đùa nên sau khi có cặp song sinh, Thành Trung đã tậu ngôi nhà này. Ngôi nhà được đầu tư với nội thất nhập ngoại sang trọng. Độ giàu có của vợ chồng nam MC làm nhiều người phải choáng váng.

Căn nhà hiện tại của Thành Trung. Penthouse với giá khoảng 18 tỷ đồng, rộng đến 260m2.

Ngôi nhà có nhiều góc để hai vợ chồng thỏa mãn sở thích riêng của mình.

Trở lại với chương trình, ngoài tiết lộ của MC Thành Trung, khán giả cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hotboy Người ấy là ai trong chương trình này. Với nghệ danh Vinh An, ở Người ấy là ai, anh là một trong 5 "cực phẩm" và lộ diện với "Giới tính thứ 3" sau đó chính thức come out cùng gia đình.



Lên truyền hình tìm việc làm tại Cơ hội cho ai lần này, Vinh An đến với tên thật Nguyễn Phi Văn. Anh 27 tuổi là cử nhân chuyên ngành Quản trị nhà hàng -khách sạn, đã có 8 kinh nghiệm làm việc, trải qua nhiều ngành nghề với nhiều vị trí, cấp bậc khác nhau. Anh còn sở hữu năng khiếu văn nghệ ấn tượng và chia sẻ từng tham gia khá nhiều những dự án về giải trí trên truyền hình.

Khi được hỏi về quan điểm "30 tuổi chưa mua được nhà riêng là thất bại?", anh cho biết: "Đối với những người có tính cách ổn định, thì có thể với họ, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Nhưng đối với bản thân em, một người làm kinh doanh, thì đến 30 tuổi không mua được nhà gọi là thất bại!"

Hot boy NALA cũng bày tỏ thêm: từ 25 đến 30 tuổi là thời điểm vàng, bởi lúc này sự quyết tâm, nhiệt huyết, sức khỏe đang ở trạng thái tốt nhất để đạt được ước mơ. Nếu một người làm kinh doanh không đạt được điều đó là thất bại một phần. Anh chàng cũng tiết lộ bản thân đã hoàn thành mục tiêu sở hữu nhà riêng vào năm 26 tuổi, tức là cách đây hơn 1 năm.

Chàng "cực phẩm" tiết lộ đã mua được nhà ở tuổi 26.

Tuy nhiên Phi Văn cũng đồng tình với quan điểm của đối thủ Văn Hiền rằng thất bại hay thành công được xét trên nhiều yếu tố, chứ không phải việc ai đó sở hữu một ngôi nhà hay một chiếc ô tô: "Nếu bạn không có 1 ngôi nhà, nhưng bạn có 1 công việc ổn định, có 1 cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì đã là một sự thành công rồi. Mỗi con người sẽ có một mục tiêu khác nhau, một người không có kế hoạch có nhà năm 30 tuổi, mà dành sự ưu tiên ở tuổi 30 cho việc trau dồi, trải nghiệm nhiều điều, thay vào đó kế hoạch mua nhà dời đến năm 35 tuổi, thì đến thời điểm đó, với những kiến thức, trải nghiệm được tích lũy, họ có thể sở hữu không chỉ một mà có thể nhiều căn nhà".