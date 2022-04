MV mới của Sơn Tùng M-TP: Dừng phổ biến trên không gian mạng và sẽ bị xử phạt

Văn bản nêu rõ: Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận được thông tin về việc tài khoản YouTube Sơn Tùng M-TP Official (có lượt theo dõi lớn) đăng tải bản ghi âm, ghi hình There's no one at all.



Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình (Bộ TT&TT) cho biết: “Cục Phát thanh và Truyền hình đã trao đổi và đi đến thống nhất với Cục Nghệ thuật Biểu diễn là sẽ dừng phổ biến MV này trên mạng và sẽ có hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm”.