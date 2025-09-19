Mỹ - Anh ký gói thỏa thuận 340 tỷ USD

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington DC., ngày 27/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu tại dinh thự mang tên Chequers ở Buckinghamshire ở Đông Nam nước Anh, Thủ tướng Starmer cho biết các thỏa thuận và cam kết đầu tư đã phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay, với tổng giá trị khoảng 250 tỷ bảng (340 tỷ USD), khẳng định "đây là gói đầu tư lớn nhất trong từ trước đến nay tại Anh", đồng thời miêu tả thỏa thuận này là "bước đột phá".

Trong số này, các tập đoàn của Mỹ cam kết đầu tư khoảng 150 tỷ bảng (204 tỷ USD) vào Anh, trong đó riêng tập đoàn đầu tư Blackstone sẽ rót 90 tỷ bảng (122 tỷ USD) trong 10 năm tới. Ở chiều ngược lại, tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh cam kết đầu tư khoảng 30 tỷ bảng vào Mỹ. Ngoài ra, các con số đầu tư còn lại chưa được công bố chi tiết.

Theo Thủ tướng Anh, gói thỏa thuận tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với cam kết đầu tư từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia, Nscale, OpenAI, Google và Salesforce, dự kiến tạo ra khoảng 15.000 việc làm tại Anh trong những năm tới.